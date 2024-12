Heute im TV: 5 Stunden langer Action-Marathon mit Sylvester Stallone und einem der besten Schwarzenegger-Filme

Die zwei wohl prägendsten Action-Schauspieler der Film-Geschichte geben sich ein Stelldichein. Heute kommen gleich drei Streifen mit Arnie und Sly im TV.

Heute steht Action satt auf dem Programm, und zwar mit zwei echten Schauspiel-Legenden. Zuerst kommt Judge Dredd mit Sylvester Stallone im TV, danach folgt Red Heat mit Arnold Schwarzenegger. Der kehrt direkt danach sogar noch für einen dritten und seinen zweifellos härtesten Film zurück: Phantom Kommando.

Judge Dredd im TV: Trashige Sci-Fi-Action, von der es mittlerweile eine viel bessere Version gibt

Die Story von Judge Dredd spielt in der Mega City One des Jahres 2139. Hier regieren die sogenannten Judges, die gleichzeitig Judikative und Exekutive darstellen. So können sie mit der vollen Härte des Gesetzes gegen Verbrecher vorgehen, sie dingfest machen, über sie richten und sofort das Urteil vollstrecken. Aber Judge Dredd (Sylvester Stallone) gerät in Schwierigkeiten.

Mittlerweile wirkt der Film aus dem Jahr 1995 größtenteils unfreiwillig komisch, macht aber nichtsdestotrotz großen Spaß. Sylvester Stallone haut einen bescheuerten One-Liner nach dem anderen raus und darf sich so richtig austoben. Er selbst mag den Film zwar heute nicht mehr, aber egal: Ihr könnt euch mittlerweile noch eine gelungenere Neu-Verfilmung des Comics als Dredd ansehen.

Culture Clash in Red Heat: Arnie und James Belushi räumen im Buddy-Cop-Movie ordentlich auf

Auf der Jagd nach einem Drogenbaron verschlägt es den etwas engstirnigen und regelkonformen Moskauer Polizisten Ivan Danko (Arnold Schwarzenegger) in die USA. Dort muss er in Chicago mit dem eher laxen Arthur "Art" Ridzik (James Belushi) klarkommen, wenn er den Flüchtigen erwischen will.

RED HEAT (1988) - Trailer Deutsch/German

Das Phantom Kommando im TV: Arnold Schwarzeneggers wahrscheinlich härtester und bester Film

John Matrix (Arnold Schwarzenegger) will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und sich um seine Tochter Jenny (Alyssa Milano) kümmern. Aber die wird dann natürlich entführt und der ehemalige Elite-Soldat muss noch einmal das tun, was er am besten kann. In diesem Fall heißt das: Haufenweise Fieslinge erledigen und eine komplette Insel in Schutt und Asche legen.



Das Phantom Kommando macht keine Kompromisse. Hier bekommen wir in Reinform, was Arnold Schwarzenegger-Filme so unterhaltsam macht. Die Ein-Mann-Armee bereitet sich kurz vor, schnallt sich eine Milliarde Waffen um und ballert dann alles über den Haufen, was nicht bei Drei auf dem Baum ist. Einen ehrlicheren Action-Film werdet ihr so schnell nicht finden.

Das Phantom Kommando - Trailer (Deutsche UT) HD

Arnie wollte dem Ganzen sogar noch die Krone aufsetzen, aber seine Idee war dann doch ein paar Nummern zu hart und wurde ihm kurzerhand verboten.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Judge Dredd, Red Heat und Phantom Kommando?

Am heutigen Samstag, den 21. Dezember werdet ihr ab 20:15 Uhr auf RTL 2 glücklich. Judge Dredd legt los und geht bis um 22:05 Uhr. Dann folgt Red Heat, der bis 0:10 Uhr dauert und im Anschluss kommt dann Das Phantom Kommando.

Ihr habt die Wahl und könnt die volle Action-Breitseite auch fast komplett streamen. Das Phantom Kommando gibt es bei Disney+ und Red Heat on demand bei Apple TV, Amazon oder MagentaTV. Aber Judge Dredd findet ihr aktuell bei keinem der herkömmlichen Streaming-Anbieter.

