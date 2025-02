Heute im TV: 5 Stunden langer Sci-Fi-Marathon, der mit extrem erschreckender Zukunftsvision beginnt

Am Samstagabend strahlt ZDFneo gleich drei Sci-Fi-Filme nacheinander aus. Mit dabei sind finstere Dystopien und Arnold Schwarzenegger-Action.

Science-Fiction-Fans kommen am Samstag im TV mal wieder voll auf ihre Kosten. Zur Primetime startet ein Marathon, der bis in die Nacht dauert und euch gleich drei Filme am Stück liefert. Besonders der Auftakt ist ein wahres Highlight für alle Genre-Liebhaber:innen.

Sci-Fi-Marathon im TV: Los geht's mit der fesselnden Dystopie Gattaca

Am Anfang kommt mit Gattaca einer der besten Sci-Fi-Filme der 90er. Der dystopische Streifen von Regisseur Andrew Niccol zeigt eine Gesellschaft in der Zukunft, die sich in natürliche und künstlich geschaffene Menschen unterteilt. Ethan Hawke spielt den ohne genetische Manipulation geborenen Menschen Vincent Freeman, der die Identität des DNS-optimierten Jerome Eugene Morrow (Jude Law) annimmt, um seinen Traum zu verwirklichen, Astronaut zu werden. Dabei verliebt er sich in dessen Kollegin Irene (Uma Thurman).

Schaut hier noch einen Trailer zu Gattaca:

Gattaca - Trailer (Englisch)

Mit einer Moviepilot-Community-Wertung von 7,4 Punkten bei über 12.000 Stimmen zählt Gattaca zu einem absoluten Highlight des Science-Fiction-Genres.

Sci-Fi-Marathon im TV: Arnold Schwarzenegger muss gegen seinen Klon kämpfen

Nach Gattaca läuft The 6th Day, in dem das Klonen von Tieren in der nahen Zukunft normal geworden ist. Nur Menschen dürfen hier noch nicht vervielfältigt werden. Eines Tages staunt der Pilot Adam Gibson (Arnold Schwarzenegger) nicht schlecht, als er sich selbst gegenübersteht und vermutet, geklont worden zu sein. Nun soll er aus dem Weg geräumt werden.

An den weltweiten Kinokassen wurde The 6th Day laut Box Office Mojo damals zum Flop. Für Sci-Fi- und Arnie-Fans könnte der Film aber solide Unterhaltung für zwischendurch liefern.

Sci-Fi-Marathon im TV: Düstere Zukunftsvision, in der 99 Prozent der Menschheit ausgelöscht wurde

Das Finale des Science-Fiction-Trios bildet Æon Flux. Der Film von Regisseurin Karyn Kusama basiert auf der gleichnamigen MTV-Zeichentrickserie aus den 90ern. In der Realverfilmung von 2005 spielt Charlize Theron eine Superagentin, die in einer Zukunft mit 99 Prozent weniger Menschen in einem von Mauern geschützten Stadtstaat lebt. Der wird von einer mächtigen Partei beherrscht, gegen die im Untergrund eine Revolution geplant wird. Therons Aeon Flux wird Teil davon ... bis sie Zweifel an der Mission entwickelt.

Hier ist noch ein Trailer zu Aeon Flux:

Aeon Flux - Trailer (Deutsch)

Ähnlich wie The 6th Day wurde auch Aeon Flux laut Box Office Mojo ein Box-Office-Flop. Sci-Fi-Fans, die kurz vor Mitternacht noch nicht müde sind, können mit dem Film ein kurzweilig-flaches Seherlebnis zum Hirnausschalten mitnehmen.

Wann und wo läuft der Sci-Fi-Marathon genau?

ZDFneo strahlt am 1. Februar 2025 zuerst Gattaca ab 20:15 Uhr aus. Zwischen dem Auftakt und The 6th Day müsst ihr nur kurz eine fünfminütige Ausgabe von Dinge erklärt – Kurzgesagt ertragen/genießen. Um 22:00 Uhr folgt dann der Sci-Fi-Actioner mit Arnie. Den Abschluss markiert Aeon Flux, der von 23:50 Uhr bis 1:15 Uhr läuft.