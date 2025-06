Heute im TV: 6,5 Stunden Kriegsfilm-Marathon, bei dem ihr unbedingt länger dranbleiben müsst

Auf welche vielfältige Weise man Kriegsfilme inszenieren kann, zeigt der heutige Marathon im TV. Denn unterschiedlicher könnten die Werke nicht sein, dabei ist jeder der drei Filme sehenswert.

Kabel eins zeigt heute gleich drei Kriegsfilme, die unterschiedliche Schauplätze des Zweiten Weltkriegs beleuchten und sich auch in ihrer Erzählweise stark unterscheiden. Spannung bieten aber alle drei Werke und zeigen aus unterschiedlichen Perspektiven den Horror des Kriegsgeschehens. Freut euch auf Operation Walküre, Operation: Overlord und Der schmale Grat, die heute im TV laufen.

Operation Walküre im TV: Umstrittener Tom Cruise-Film

Kabel eins startet den Marathon mit Operation Walküre – Das Stauffenberg Attentat von Bryan Singer. Hier schlüpft Tom Cruise in die Rolle des Obersts Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Der einstige Anhänger Hitlers erkennt, dass die nationalsozialistische Regierung gestoppt werden muss. Im Geheimen plant er mit seinen Anhängern eine Schattenregierung zu bilden, die Hitler nach dessen Tod ersetzen soll. Doch dafür muss er selbst den Führer umbringen.

Schon zu Beginn wurde das Projekt vor allem in den deutschen Medien kritisch betrachtet, wie auch die Süddeutsche Zeitung 2010 berichtete. Zum einen kündigte der Marketingchef des Studios United Artists den Film als eine Mischung aus Mission Impossible und Gesprengte Ketten an, wodurch gleich die Frage aufkam, ob man hier ein historisch genaues Drama erwarten kann oder einen actionreichen Tom Cruise-Film? Zum anderen war der Schauspieler als bekennender Scientologe nicht gerne in der Rolle des Widerstandskämpfers gesehen. Insbesondere Stauffenbergs Sohn sprach sich gegen die Besetzung aus.

Am Ende inszenierte Singer das berühmte Attentat als eine Mischung aus Verschwörungsthriller und Geschichtsstunde, bei der sich allerdings einige dramaturgische Freiheiten genommen wurden. Heraus gekommen ist ein durchaus sehenswerter Film, der aber seine Schwächen hat. Bei der Wertung stimmt unsere Community mit der von Rotten Tomatoes überein. Bei uns erhält er eine Wertung von 6,4 von 10 Punkten, die Kritker:innen vergeben 62 Prozent.

Horror-Action mit Nazi-Zombies in Operation: Overlord

Nach den politischen Intrigen, die an Originalschauplätzen in Berlin gedreht wurden, versucht Operation: Overlord von 2018 gar nicht erst historisch korrekt zu sein. Denn hier treffen zwei alliierte Fallschirmjäger (Wyatt Russell und Jovan Adepo) während des D-Days auf eine Reihe Nazi-Experimente. Jetzt müssen sie den Kampf nicht nur gegen Soldaten aufnehmen, sondern auch gegen Zombies und andere Wesen.

Herausgekommen ist ein Action-Horror mit Schockeffekten, den unsere Community ebenso gut bewertet wie Operation Walküre und im Schnitt 6,4 Punkte vergibt. Rotten Tomatoes sieht in dem Gemetzel noch mehr Spaß und vergibt satte 82 Prozent. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Teils revisionistisches Kriegsdrama, teils Zombie-Thriller und teils ausgewachsenes Genre-Blutbad: „Overlord“ bietet erstklassigen Spaß für B-Movie-Fans aller Couleur.

Der schmale Grat im TV: Anti-Kriegsfilm mit Star-Power

Wer bis hierhin durchgehalten hat, sollte nicht abschalten. Der siebenfach oscarnominierte Antikriegsfilm Der schmale Grat von 1998 steckt voller Star-Power und zeichnet die Schrecken des Krieges in einer malerischen Filmkulisse nach.

Basierend auf dem Roman Insel der Verdammten von James Jones, der darin seine eigenen Kriegserlebnisse verarbeitet hat, zeigt der Film die Schlacht um den Guadalcanal. Eine US-Einheit landet auf der von den Japanern besetzten Südsee-Insel, um die Marine zu unterstützen. Jedoch verfolgen die Soldaten eigene Ziele. Während manche untertauchen oder dem Kriegsende entgegenfiebern, zählt für andere nur der Sieg. Als sie eine Hügelkette erobern sollen, geraten sie in eine Auseinandersetzung mit japanischen Truppen, die ihre Opfer fordert.

Zu den Hollywood-Größen in Der schmale Grat zählen unter anderem John Travolta, George Clooney, Nick Nolte, Woody Harrelson, Sean Penn und Adrien Brody. Bei uns landet er mit einer Wertung von 7,4 Punkten auf Platz 3 der besten Anti-Kriegsfilme. Was den Film besonders macht, ist sein philosophischer Ansatz, der das Kriegsgeschehen und Heldentum infrage stellt.

Wann läuft der große Kriegsfilm-Marathon im TV?

Kabel eins startet am heutigen Mittwoch, den 25. Juni 2025 mit Operation Walküre um 20:15 Uhr. Im Anschluss folgt Operation: Overlord um 22:40 Uhr. Trotz später Ausstrahlung solltet ihr euch Der schmale Grat um 00:50 Uhr nicht entgehen lassen.

Streamen könnt ihr die Filme unter anderem bei Amazon Prime. Der schmale Grat ist außerdem bei Disney+ im Abo verfügbar.

