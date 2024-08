Heute im TV: Abgedreht einzigartiger Western-Sci-Fi-Mix, in dem 2 absolute Mega-Stars mitspielen

Was gibt es besseres als Western? Western, in denen auch noch Sci-Fi-Elemente eine Rolle spielen. Genau diesen abgefahrenen Mix könnt ihr euch heute im TV gönnen.

Die Frage lässt sich natürlich auch umgekehrt formulieren. Was könnte es besseres geben als einen Sci-Fi-Film? Selbstverständlich einen, bei dem zusätzlich jede Menge Western-Flair durchblitzt. Frei nach genau diesem Motto dürfte Iron Man-Mastermind Jon Favreau Cowboys & Aliens mit seinen Stars gedreht haben. Wie gut das funktioniert, seht ihr heute Abend im Fernsehen.

Heute im TV: Worum geht's im Sci-Fi-Western Cowboys & Aliens?

Das überrascht den einen oder die andere jetzt vielleicht, aber hier ist der Name Programm. Ein mehr oder weniger verschlafenes Western-Dorf wird gehörig auf den Kopf gestellt, als eines Tages Aliens auftauchen und aus heiterem Himmel attackieren. Davor kommt allerdings schon ein mysteriöser Fremder in die Stadt, der sich an nichts erinnern, aber überraschend gut mit einem Schießeisen umgehen kann.

Innerhalb kürzester Zeit stellt sich heraus, dass der Revolverheld ein Schwerverbrecher ist, nach dem gefahndet wird. Was allerdings nicht die rätselhafte Apparatur an seinem Arm erklärt. Dem örtlichen Sheriff Colonel Woodrow (Harrison Ford) und dem Fremden (Daniel Craig) bleibt aber gar nichts anderes übrig, als sich gegen eine viel dringlichere Bedrohung aus einer anderen Welt zusammenzutun.



Paramount Cowboys & Aliens macht seinem Namen alle Ehre.

Cowboys & Aliens hat nicht nur Cowboys und Aliens, sondern auch Harrison Ford und Daniel Craig

Auch wenn Cowboys & Aliens kommerziell an den Kinokassen untergegangen ist, lohnt sich ein Blick. Erstens kommt es nicht alle Tage vor, dass ein Blockbuster-Regisseur wie der Mann hinter Iron Man solch ein Wagnis eingeht und einen derartigen Genre-Mix auf die Beine stellt. Allein die wilde Mischung macht schon Spaß.

Zweitens gibt es auch noch die Besetzung, die Aliens & Cowboys über den Rest erhebt. Ihr seht hier nicht nur Olivia Wilde, Daniel Craig und Harrison Ford in den Hauptrollen, sondern auch die Nebenrollen sind hochkarätig mit Paul Dano, Keith Carradine, Sam Rockwell und Walton Goggins besetzt.

Wer auf Western steht, sollte aber nicht nur den TV anwerfen, sondern auch ins Kino gehen. Dort läuft aktuell der neue Kevin Costner-Streifen Horizon. Der scheint kommerziell zwar auch eher hinter den Erwartungen zurückzubleiben, aber das macht dem Mann dahinter nichts. Der Regisseur und Hauptdarsteller Kevin Costner verteidigt seinen Film gegen die Kritik und erklärt, er sei es "gewohnt, verachtet zu werden".

TV oder Stream: Wann und wo läuft Cowboys & Aliens?

Ihr könnt euch den Film am heutigen Freitag, den 30. August um 20:15 Uhr auf RTL 2 ansehen. Er dauert dort mit Werbung bis um 22:35 Uhr und am frühen Samstagmorgen um 2:30 Uhr kommt direkt die Wiederholung.

Aktuell lässt sich das Sci-Fi- und Western-Spektakel allem Anschein nach nicht unabhängig vom TV-Programm online streamen. Wie es aussieht, ist Aliens & Cowboys im Moment in keiner Streaming-Flatrate enthalten und selbst bei den gängigen On Demand-Plattformen nicht verfügbar.

