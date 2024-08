"Bin es gewohnt, verachtet zu werden": Kevin Costner verteidigt Horizon trotz Kino-Flop gegen die Kritik

Kevin Costners Western-Epos Horizon hat die deutschen Kinos erreicht, nachdem der Film in den US-Kino gefloppt ist. Doch das stört Costner nicht im Geringsten.

Für sein Western-Epos Horizon hat Kevin Costner gleich auf mehrere Arten bezahlt. Einerseits nahm er für die Arbeit an seinem Mammutprojekt eine Trennung zur Hit-Serie Yellowstone in Kauf. Andererseits steckte er laut eigenen Angaben ganze 39 Millionen US-Dollar seines eigenen Vermögens in den Streifen.

Dass Horizon in den US-Kinos nun massiv gefloppt ist und dort nur etwa 29 Millionen wieder einspielen konnte (via Box Office Mojo ), interessiert Costner relativ wenig ‒ ebenso wie die durchwachsenen Kritiken, die er seit der Premiere des Films in Cannes erntet.

Kevin Costner gibt sich gelassen zur durchwachsenen Performance von Western-Epos Horizon

Wie der Western-Star gegenüber E! News erklärte, sei er es gewohnt, für seine Arbeit Gegenwind von Presse und Publikum zu erhalten. Seine Überzeugung von Horizons Qualität würde das nicht im Geringsten mindern:

Ich bin es in meinem Leben gewohnt, dass die Leute mich verachten. Aber sie können Horizon nicht verachten, denn jetzt liegt es nicht mehr in ihren Händen. Sie zeigen vielleicht aufs Ziel und meinen ‒ tja, so viel hat er an den Kassen eingespielt ‒ aber ich weiß, dass dieser Film für die nächsten 50 Jahre laufen wird.

Horizon trage laut Costner einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der US-amerikanischen Geschichte bei, was den Film auch für kommende Generationen bedeutsam halte:

Es wird einen Moment geben, an dem du willst, dass deine Kinder diesen Film sehen. Um zu verstehen, was ihre Vorfahren durchgemacht haben. Es ist nicht nur ein Western, es ist eine Geschichte der Migration und was sie tun mussten, um zu überleben. Und darauf bin ich wirklich stolz.

Schaut hier noch einen Trailer zu Horizon:

Horizon - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Horizon 2 wurde in den USA aus den Kinos gestrichen, kommt in Deutschland aber weiterhin

Aufgrund der schlechten Performance in den US-Kinos wird Horizon 2 dort nicht mehr den Weg auf die große Leinwand finden, sondern direkt im Streaming erscheinen. In Deutschland ist ein Kinostart am 7. November 2024 jedoch weiterhin vorgesehen.

Hierzulande sahen Horizon am Startwochenende seit dem 22. August laut Inside Kino etwa 60.000 Zuschauer:innen.

