Heute im TV: Beim Wer wird Millionär? Promi-Special tritt einer der umstrittensten Deutsch-Rapper auf

Heute Abend versuchen wieder Prominente bei Wer wird Millionär? die Million zu knacken. Einer der Kandidat:innen ist dabei ein umstrittener Rapper.

Wer wird Millionär? erfreut sich auch nach 25 Jahren großer Beliebtheit. So startet heute wieder ein Promi-Special, in dem bekannte Persönlichkeiten aus Deutschland ihr Wissen unter Beweis stellen können. Unter den Prominenten ist auch ein umstrittener Rapper.



Promi-Special bei Wer wird Millionär? - Wer der umstrittene Rapper ist

Wie gewohnt treten in der Quizshow vier Prominente gegeneinander an und versuchen, die Million zu knacken. Unter den Kandidat:innen befindet sich unter anderem der Rapper Bushido, der in der Vergangenheit für einige negative Schlagzeilen gesorgt hat. Seine früheren Verbindungen zur organisierten Kriminalität und seine umstrittenen Liedtexte sorgten immer wieder für Kontroversen.



Mittlerweile zeigt sich Bushido aber immer offener mit seiner Familie. So gibt es auf seinem Instagram-Profil viele private Einblicke. Der Rapper ist auch Gegenstand verschiedener Dokumentationen über sich und seine Familie, darunter auch von RTL produziert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er durch Wer wird Millionär wieder sein Weg zu RTL findet.







Diese Promis sind auch beim Wer wird Millionär Special dabei

Doch neben Bushido treten auch weitere Promis bei Wer wird Millionär? an. Einer davon ist der Tagesthemen-Sprecher Ingo Zamperoni, der letztens auch schon bei Wer weiß denn sowas? Zu sehen war. Darüber treten auch mit Ralf Schmitz und Cindy aus Marzahn zwei Comedians an und wollen Günther Jauch beweisen, dass sie das Zeug zu einem Millionär haben. Für die beiden Comedians ist das jetzt schon der zweite Auftritt bei Wer wird Millionär?



Das Prominenten-Special von Wer wird Millionär? ist seit jeher eine Tradition und sorgt dafür, dass die Promis das erspielte Geld für einen guten Zweck spenden. Trotzdem haben seit dem ersten Promi-Special nur drei Personen die Million gewinnen können: Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger. Man darf gespannt sein, ob das auch diesmal der Fall sein wird.



Wann und wo das Wer wird Millionär? Promi-Special zu sehen ist

Das Wer wird Millionär? Promi-Special wird heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Die reguläre Sendung läuft immer montags um 20.15 Uhr auf dem gleichen Sender.