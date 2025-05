Heute im TV: Bitterer Sci-Fi-Flop mit Scarlett Johansson, den wütende Produzenten verbieten wollten

Heute läuft ein Sci-Fi-Flop mit Scarlett Johansson im TV. Direkt nach dem Start wurden die Macher wegen Diebstahls der Story verklagt.

Michael Bay mag kein Liebling der Kritik sein, aber seine Filme sind oft genug sehr erfolgreich. Für den Sci-Fi-Kracher Die Insel mit Scarlett Johansson und Star Wars-Star Ewan McGregor gilt das aber nicht. Der finanzielle Misserfolg des Films war im Nachhinein nicht das einzige Problem. Kurz nach Kinostart wurden die Macher auf Urheberrechtsverletzung verklagt. Die Handlung des Films war angeblich gestohlen.

Im TV: Ist die Story von Scarlett Johanssons Sci-Fi-Flop geklaut?

Die Insel spielt in einer nahen Zukunft, in der Menschen wie Lincoln (McGregor) und Jordan (Johansson) in einer sterilen Umgebung aufwachsen, da die Außenwelt angeblich verseucht ist. Glückliche Auserwählte werden regelmäßig zur sogenannten Insel geschickt, wo sie ein hedonistisches Leben in saftigem Grün genießen sollen. Doch Lincoln kommt der grausamen Realität auf die Schliche. Vorsicht, Spoiler!

Schaut euch hier den Trailer zu Die Insel an:

Bei stattlichen 126 Millionen US-Dollar Budget spielte Die Insel an den Kinokassen viel zu wenig Geld ein (via Box Office Mojo ). Kurz nach Start verklagten dann die Produzenten von Die Saat des Wahnsinns von 1979 die Macher. Denn auch die Handlung des älteren Sci-Fi-Films beschäftigte sich am Ende mit Klonen, die als körperliche Ressource für andere Menschen gezüchtet werden. Laut Satellite News wollten die Kläger die Ausstrahlung und Verbreitung des Films komplett unterbinden lassen.

Ob die Die Insel-Produzenten von DreamWorks die Story tatsächlich gestohlen haben, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Die Idee von Klonen als unwillige Organspender ist auch Bestandteil anderer Werke, etwa des Films Alles, was wir geben mussten. Angeblich einigten sich die Parteien am Ende auf eine siebenstellige Ausgleichssumme (via Reddit ).

Wann läuft Die Insel im TV?

Die Insel läuft am heutigen Samstag, den 17. Mai 2025, um 20.15 Uhr auf RTL Zwei. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 2.55 Uhr nachholen. Neben McGregor und Johansson ist unter anderem Djimon Hounsou (Constantine) vor der Kamera zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.