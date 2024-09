Heute im TV: Bombastischer Action-Exzess, der 2,5 Stunden lang perfekt unterhält

Transformers-Regisseur Michael Bay entfesselt im heutigen TV-Tipp ein wahres Feuerinferno. Der Action-Blockbuster überzeugt mit einem chaotischen Cop-Duo und jeder Menge schwarzem Humor.

In diesem Jahr startete Bad Boys 4: Ride or Die in den Kinos durch und erweckte die beliebte Cop-Reihe zu neuem Leben. Der teuerste Film aus dem Franchise, Bad Boys II, läuft heute Abend im TV und präsentiert die chaotischen Drogenfahnder Mike (Will Smith) und Marcus (Martin Lawrence) in Höchstform. Freut euch auf einen 2,5 Stunden langen Action-Exzess mit bitterbösem Humor und makabren Bildern.



Action-Exzess im TV: Bad Boys II liefert noch krasser ab

In der Fortsetzung ist das chaotische Cop-Duo einem Drogenkartell auf der Spur, das große Mengen Ecstasy ins Land schmuggelt und dabei einen blutigen Bandenkrieg auslöst. Doch nicht nur beruflich stehen die Freunde vor einer Herausforderung, denn Mike verliebt sich in Marcus' Schwester (Gabrielle Union), die kurzerhand vom Drogenboss Johnny Tapia (Jordi Mollà) entführt wird.

Bad Boys II sprengt komplette Villa in die Luft

Nach dem Riesenerfolg des Films Bad Boys, der 1995 das sechsfache seines Budgets einspielte, drehte das Studio den Geldhahn für die Fortsetzung richtig auf und Michael Bay standen ganze 130 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

So viel gab es nicht mal für den in diesem Jahr erschienen Bad Boys 4: Ride or Die, der Smiths angeknackster Karriere wieder neuen Aufschwung gab. Der Einsatz hat sich gelohnt, denn in Bad Boys II erwartet euch ein zweieinhalbstündiger Action-Exzess, bei dem sogar eine komplette Villa in die Luft gesprengt wird.

Wann läuft der Action-Blockbuster Bad Boys II im TV?

VOX zeigt das Chaos-Duo am heutigen Donnerstag, den 19. September um 22:30 Uhr. Die Wiederholung läuft am 21. September um 22:30 Uhr. Wer Bad Boys II im TV verpasst, kann den Action-Streifen unter anderem bei WOW und Amazon Prime Video streamen.