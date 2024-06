Will Smiths Karriere startet gerade neu: Sein nächster Film wird ein Sci-Fi-Kracher, der die Welt auf den Kopf stellt

Bad Boys 4 wird für Will Smith aktuell zur Herzdruckmassage seiner Karriere. Nun hat er schon das nächste große Projekt in der Mache und kehrt zum Sci-Fi-Genre zurück.

Vor zwei Jahren ging Will Smiths Oscar-Ohrfeige um die Welt. Danach war unklar, ob der Schauspieler sich von dem Skandal erholen würde. Die Box-Office -Zahlen von 218 Millionen US-Dollar weltweit für Bad Boys 4: Ride or Die nach zwei Wochen sprechen aber wohl eine verständliche Sprache für sein Comeback und so hat er nun die nächste Sci-Fi-Rolle ergattert.

Will Smith setzt in neuem Sci-Fi-Film die Schwerkraft aus

Abseits von Will Smiths Strafe in Form seiner 10-jährigen Verbannung von den Academy Awards blieb bis zuletzt die große Frage, ob die Karriere des Darstellers sich trotz Entschuldigung von dem Schlag erholen würde. Sein erster Film danach, das Sklaven-Drama Emancipation, ging bei Publikum und Kritik eher unter, doch zum potenziellen Karriere-Retter wurde die Blockbuster-Fortsetzung Bad Boys 4. Nach dem Erfolg des Action-Sequels berichtet Variety jetzt von seiner neu angekurbelten Schauspiel-Zukunft – im Sci-Fi-Film Resistor.

Genau wie Bad Boys 4 wird Resistor von Sony Pictures produziert. Der Sci-Fi-Film adaptiert die Buchvorlage Influx * des Autors Daniel Suarez, die im Deutschen unter dem Titel Control * erschien. Darin entdeckt der Physiker Jon Grady (Will Smith) eine revolutionäre Technologie, mit der er die Erdanziehungskraft aufheben kann. Statt Lorbeeren für seine alles verändernde Erfindung erhält er kurz darauf jedoch Besuch von der geheimen Organisation des Bureau of Technology Control (Büro für Techologie-Kontrolle), die die Menschheit vor Entdeckungen schützen will, für die sie angeblich noch nicht bereit ist. Grady allerdings denkt gar nicht daran, sich einsperren und mundtot machen zu lassen.

Wann kommt Will Smiths neues Sci-Fi-Projekt Resistor?

Das Science-Fiction-Genre ist für Will Smith kein Neuland. Schließlich feierte der Schauspieler schon mit der Men in Black-Trilogie Erfolge und lotete die Zukunft in Filmen wie I, Robot, Gemini Man, I Am Legend und After Earth aus. Resistor führt den Independence Day-Star also auf bekanntes Territorium zurück.

Ohne Franchise-Anbindung wird der Sci-Fi-Film ein neuer Test für Will Smith: Er muss beweisen, ob das Publikum auch nur für ihn ins Kino geht und den vorigen Skandal (geblitzdingst?) vergisst. Mit einem Start von Resistor können wir frühestens 2025 rechnen.

