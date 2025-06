Heute im TV: Bombastisches Fantasy-Abenteuer zeigt 300 Jahre alte Geschichte so spektakulär wie nie

Mit der aufwendigen Realverfilmung eines der bekanntesten Märchen gelang Disney ein gigantischer Kinoerfolg. Die rund 300 Jahre alte Geschichte stammt jedoch nicht von den Gebrüdern Grimm.

In den letzten Jahren hat Disney mit den Live-Action-Remakes nicht gerade geglänzt, dabei gibt es auch gelungene Adaptionen. Mit Aladdin gelang dem Studio 2019 ein großer Erfolg, der das arabische Märchen in einen bildgewaltigen Blockbuster verwandelte.

Bei Sat.1 könnt ihr heute Aladdin von Guy Ritchie sehen.

Aladdin-Remake im TV: Will Smith glänzt als Dschinni

In der Wüstenmetropole Agrabah hält sich der gewitzte Straßenjunge Aladdin (Mena Massoud) mit kleinen Diebstählen über Wasser. Bei einem seiner Streifzüge trifft er auf Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) und verliebt sich Hals über Kopf. Da kommt es wie gerufen, dass er für den machthungrigen Großwesir Dschafar (Marwan Kenzari) eine magische Wunderlampe bergen muss. Dabei entfesselt Aladdin einen redefreudigen Dschinni (Will Smith), der ihm drei Wünsche erfüllt.

In der Rolle des überdrehten und wortgewandten Dschinnis beweist Will Smith erneut sein komödiantisches Talent. Mit Aladdin überwand er eine langjährige Durststrecke und endlich wieder einen vollen Erfolg verzeichnen. Denn die Realverfilmung knackte die 1 Milliarde US-Dollar-Marke und ist damit Smith erfolgreichster Film.

300 Jahre altes Märchen mit zwei Dschinns

Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Geschichte von Aladin und die Wunderlampe in die Sammlung Tausendundeine Nacht aufgenommen, welche über 550 Geschichten umfasst. Sie ist damit über 300 Jahre alt – doch ihre Magie scheint zeitlos. 1992 brachte Disney das Märchen erstmals als Zeichentrickfilm auf die Leinwand. 2019 folgte das spektakuläre Live-Action-Remake.

Wie auch in anderen Adaptionen hat Disney inhaltlich einiges geändert, so ist es in Aladin und die Wunderlampe seine Mutter, die den Dschinn aus der Lampe befreit und sich die Vermählung mit Aladin und der Sultanstochter wünscht. Neben dem Geist aus der Lampe gibt es noch einen zweiten, der aus einem Zauberring erscheint und Aladin beim Kampf gegen den bösen Zauberer zur Seite steht.

So kannst du Disneys Live-Action-Remake Aladdin schauen

Die Märchenadaption zeigt Sat.1 am heutigen Samstag, den 7. Juni 2025 zur Primetime um 20:15 Uhr. Aladdin wird zudem am Montag, dem 9. Juni um 10:20 Uhr wiederholt. Wer das Disney-Remake verpasst hat, kann den Film außerdem bei Disney+ streamen oder findet ihn bei Amazon Prime mit Kauf- und Leihoptionen.

