Daniela Katzenberger ab heute zurück im TV: Die berühmteste Blondine Deutschlands zeigt ihre Verwandlung

Daniela Katzenberger ist zurück im TV. Heute startet ihre neue Doku-Soap auf Vox und schon jetzt verspricht sie Drama, Trubel und ganz viel Gefühl.

Bereit für ein bisschen Glanz, Glamour und die ungeschminkte Wahrheit? Daniela Katzenberger kehrt heute mit acht neuen Folgen ihrer Doku-Soap zurück ins TV. Alles beim Alten? Fehlanzeige! Im Hause Katzenberger-Cordalis hat sich einiges getan. Ob Fitnesswahn, Familienchaos oder skurrile Reiseziele – die Katze zeigt mal wieder, warum sie die berühmteste TV-Blondine Deutschlands ist. Alle Infos zur neuen Staffel auf VOX gibt es hier.

Turbulenter Familienalltag im Hause Cordalis-Katzenberger

Die Katzenbergers sind eine der berühmtesten TV-Familie Deutschlands. Beinahe jedes Mitglied der Familie hatte bereits einen Skandal-Auftritt im TV. In den letzten Jahren ist es um Daniela Katzenberger allerdings ein bisschen ruhiger geworden: Der Grund: Gemeinsam mit Lucas Cordalis genießt die Katze ihr Familienleben auf Mallorca. Tochter Sophia ist inzwischen 9 Jahre alt und entwickelt ihren ganz eigenen Kopf. So kommt es direkt zum Drama: Mama Daniela hadert damit, dass ihre Tochter plötzlich kein Pink mehr mag: "Mein größter Alptraum ist wahr geworden, Sophia hasst rosa."

Außerdem hat Daniela Katzenberger sportliche Ambitionen entwickelt. Sie trainiert für einen Bikini-Wettbewerb und möchte so richtig in Form kommen. Dass die Katze deutlich an Gewicht verloren habe, gefällt Lucas Cordalis jedoch gar nicht. Er möge seine Frau lieber fülliger. Doch Katzenberger erklärt, dass sie jetzt viel glücklicher sei: "Du hättest mich gerne speckiger, aber genauso glücklich wie jetzt. Das geht aber nicht."

Eine ikonische TV-Karriere: Daniela Katzenberger blickt zurück

Back to the Roots: Daniela Katzenberger nimmt sich in der Show die Zeit, über die Anfänge ihrer TV-Karriere zu sprechen. Sie wurde bei der Doku-Soap Auf und davon berühmt - damals reiste sie nach L.A. um ein Playboy-Bunny zu werden. Stattdessen wartete eine jahrzehntelange Karriere im TV. Damals fiel die Katze noch mit ihren auffällig tätowierten Augenbrauen auf, über die sie sich heute selbst lustig macht: "Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Meine Erwartungen waren höher als die Augenbrauen. Ich wusste gar nichts, aber davon jede Menge." Fans können sich also auf einen Mix aus Nostalgie und Familien-Trubel freuen.

Wann startet die neue Show mit Daniela Katzenberger?

Die neue VOX-Doku-Soap mit Daniela Katzenberger startet am Freitag, den 6. September, um 20:15 bei VOX. Zum Auftakt kriegen Fans direkt eine Doppelfolge spendiert. Die Folgen sind bereits 7 Tage vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.