TV-Sprungbrett DSDS: Diese Reality-Stars fingen mit einem Ständchen vor Dieter Bohlen an

Bei DSDS geht es um Gesang? Nicht immer. Diese Realitystars waren schon bei Deutschland sucht den Superstar und starteten dann im TV durch.

Die Welt des Reality-TVs ist klein: So passiert es immer wieder, dass bekannte Gesichter von Show zu Show tingeln und sich überall dort präsentieren, wo sie eine Chance auf Erfolg wittern. Eine dieser Shows ist Deutschland sucht den Superstar. Die Mutter der Castingshows hat viele bekannte Stars hervorgebracht und lockt selbst 20 Jahre später noch famehungrigen Nachwuchs an. Welche Realitystars schon vor Dieter Bohlen gebibbert haben, erfahrt ihr hier.

Diese Realitystars waren schon bei DSDS

Estefania Wollny

Der Wollny-Clan ist aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Mama Silvia hat elf Kinder - eines von ihnen träumt selbst von einer Karriere im Rampenlicht: Tochter Estefania Wollny. Sie möchte Popostar werden und veröffentlicht immer mal wieder Songs – bisher mit dürftigem Erfolg. Bei DSDS versuchte sie 2019 ihr Glück. Wie sich der damals noch jugendliche TV-Star vor Dieter Bohlen geschlagen hat, könnt ihr hier anschauen:

Jill Lange

Jill Lange dürfte für Trash-TV-Fans keine Unbekannte sein: Die Reality-TV-Königin schlabberte sich durch zahlreiche Dating-Shows und konnte sich so einen Namen machen. Ihr Markenzeichen? Drama ohne Ende. Wo sie ist, hagelt es Negativ-Schlagzeilen. Dass in ihr auch eine echte Sängerin steckt, bewies Jill 2023: Sie nahm bei DSDS teil und hielt sich wacker bis Folge 16. Drama gabs aber auch bei DSDS: Dieter Bohlen strafte die Trash-Ikone für ihre Datingshow-Vergangenheit ab. "Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", fragte Bohlen provokativ - und erntete für seine sexistische Aussage prompt einen Shitstorm. Hier ist sie bei einer Gruppen-Performance zu sehen:

Tanja Tischewitsch

Sie ist eine echte Reality-TV-Legende. Tanja Tischewitsch fällt durch ihre dunkelbraune Mähne und ihre vorlaute Art auf: Wo sie auftaucht, sucht man Ruhe vergeblich. Bei DSDS versuchte Tischewitsch 2014 ihr Glück - doch das Singen überließ sie doch lieber den Profis. Schon damals fiel der heißblütige TV-Star eher durch seine sprudelnde Persönlichkeit auf - kein Wunder also, dass sie bei der erstbesten Gelegenheit ins Reality-TV überwechselte. Zuletzt begeisterte sie bei Kampf der Realitystars. Wenn ihr ihren ersten Auftritt sehen wollt, dann gibt es hier die Chance:

Melody Haase



2014 scheint ein gutes Jahr für DSDS gewesen zu sein - denn die Staffel brachte einen weiteren bekannten Realitystar hervor: Melody Haase. Die TV-Beauty fiel schon damals mit ihrer lauten Art auf, doch genau das liebte das Publikum an ihr. Haase kämpft sich sogar in die Liveshows, flog dann aber direkt raus. Seitdem wurde es um sie alles andere als still: Mit ihren auffälligen Kurven und provokativen Aussagen tingelt sie erfolgreich durchs Trash-TV. Shows wie Ex on the Beach und Beauty & The Nerd machten sie einem ganz neuen Publikum bekannt. Macht euch selbst ein Bild von ihrem Gesangstalent:

Menderes



Menderes ist eine absolute DSDS-Legende. Der damals völlig unbekannte Teilnehmer mauserte sich von der alljährlichen Lachnummer nach und nach zum Kultstar. Keiner scheiterte so oft wie er und kehrte doch so oft zurück. Auch wenn es musikalisch bis heute nicht wirklich rund für den wandelnden DSDS-Running-Gag läuft, scheinen die Fans ihn für seine tollpatschige Art zu lieben. Menderes ist nicht perfekt und doch gibt er stets sein Bestes, um Dieter Bohlen und dem Publikum eine Show zu liefern. Das machte sich auch in anderen Formaten bemerkbar: Unter anderem wurde er 2016 zum Dschungelkönig gekrönt. DSDS spendierte ihm sogar eine Zusammenstellung aus 20 Jahren TV-Geschichte:

Joey Heindle

Lange ist's her: Dass Joey Heindles Karriere bei DSDS ihren Anfang nahm, haben heute viele gar nicht mehr auf dem Schirm. 2012 nahm er bei der Castingshow teil und fiel nicht gerade durch seine stimmliche Brillanz auf. Stattdessen machte Heindle anders von sich reden: Der sympathische Kandidat überzeugte mit seinem naiven Charme und konnte so die TV-Herzen erobern. Seitdem war der liebenswerte Tollpatsch immer mal wieder in verschiedenen Realityformaten zu sehen – unter anderem Promi Big Brother. Falls ihre eine kleine Aufffrischung braucht, was Heindle gesanglich drauf hat, dann gibt es hier die Chance:

TV-Ausstrahlung & Streaming: Wann startet die neue Staffel von DSDS?

Ab dem 18. September 2024 startet die neue Staffel. Immer mittwochs und samstags gibt es neue Folgen DSDS zu sehen. Bei RTL+ wird die erste Folge sogar 7 Tage vor TV-Start erscheinen.