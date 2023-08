Heute im TV: Das erste Quentin Tarantino-Meisterwerk, bei dem sich der Regisseur mit einem Star prügelte

Heute läuft das Kino-Debüt von Quentin Tarantino im TV. Bei den Dreharbeiten schlug er sich mit einem Schauspieler und warf ihn vom Set.

Auch Meisterwerke werden bisweilen aus absoluten Alptraum-Situationen geboren. Das gilt auch für das Bankräuber-Kammerspiel Reservoir Dogs. Beim Dreh geriet Regisseur Quentin Tarantino mit seinem Darsteller Lawrence Tierney so schwer aneinander, dass es zu einem Faustkampf kam.

Im TV: Meisterwerk von Tarantino, der nach dem Set-Kampf Applaus bekam

Reservoir Dogs dreht sich um eine Gruppe Bankräuber, die nach einem misslungenen Job in einer Lagerhalle ausharren müssen. Organisiert hat die ganze Aktion Berufsverbrecher Joe Cabot (Tierney).

Ascot Lawrence Tierney in Reservoir Dogs

Tierneys Alkoholprobleme und handgreiflichen Auseinandersetzungen waren in Hollywood seit Jahrzehnten bekannt, wie der Hollywood Reporter schreibt. Der Guardian zitiert Tarantino zu den Dreharbeiten von Reservoir Dogs:

[Tierney war] ein scheiß Wahnsinniger [und] hätte betäubt werden müssen. Er stellte jeden Teil des Drehs in Frage. Nach einer Woche hassten ihn alle. Dann gerieten wir in den letzten zwanzig Minuten der ersten Woche in einen Faustkampf. Ich feuerte ihn und die ganze Crew applaudierte mir. Aber ich dachte: "Das war es jetzt mit meiner Filmkarriere."

Am Ende durfte Tarantino seinen Dreh fortsetzen und vertrug sich später sogar mit Tierney, bevor der Schauspieler 2002 verstarb (via Far Out Magazine ). Reservoir Dogs gilt heute als grandioser Indie-Film, der den Regisseur einem größeren Publikum bekannt machte.

Wann läuft Reservoir Dogs im TV?

Reservoir Dogs läuft am heutigen Samstag, den 26. August 2023, um 22:00 Uhr auf Servus TV. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1:15 Uhr nachholen. Vor der Kamera ist neben Tierney unter anderem Harvey Keitel (Pulp Fiction) zu sehen.

