Heute im TV: Der 260 Millionen Dollar teure Abschluss einer Sci-Fi-Reihe, die danach 3-mal neu aufgelegt wurde

Wenn ihr auf der Suche nach brachial-bombastischer Sci-Fi-Action seid, dann wird euch unser heutiger TV-Tipp nicht enttäuschen. Euch erwarten knapp zweieinhalb Stunden Krawall.

Seit 2007 erobert die adrenalingeladenen Transformers-Filme im Live-Action-Gewand die große Leinwand. Ganz so ausgeklügelt wie das Marvel Cinematic Universe ist das Sci-Fi-Franchise allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Mythologie lässt sich beliebig biegen. Wer auf eine Filmreihe mit Kontinuität hofft, sucht hier vergebens.

Die ersten drei Filme wurden noch einigermaßen von Shia LaBeouf als Hauptdarsteller zusammengehalten. Danach übernahm Mark Wahlberg für zwei Teile das Sagen, ehe er sich zusammen mit Regisseur Michael Bay verabschiedete. Transformers: The Last Knight ist der letzte Teil der Bay-Ära. Danach folgten mehrere Soft-Reboots.

Heute Abend könnt ihr das große Bay-Finale im TV schauen.

Chaotische Science-Fiction-Reihe: Transformers startet mit Aufstieg der Bestien den nächsten Anlauf

Seit Bay das Franchise verlassen hat, versucht sich Transformers, neu zu erfinden. Der erste Versuch fand im Dezember 2018 statt, als Bumblebee in die Kinos kam. Angesiedelt in den 1980er Jahren wird die Vorgeschichte des titelgebenden Autobots erzählt, während die von Hailee Steinfeld gespielte Charlie als menschliche Hauptfigur fungiert. Der Film war allerdings nicht erfolgreich genug, um fortgesetzt zu werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bumblebee schauen:

Im Juni 2023 folgte der zweite Versuch, frischen Wind in die Reihe zu bringen. Transformers: Aufstieg der Bestien entführt in die 1990er Jahre und stellt uns Anthony Ramos als neuen Hauptdarsteller vor, während Autobots wie Optimus Prime zurückkehren. Konkrete Fortsetzungspläne stehen hier allerdings auch noch nicht fest. Stattdessen fokussierte sich das Franchise zuletzt auf einen weiteren Neustart.

Der animierte Transformers One, der im September 2024 ins Kino kam, beschäftigt sich mit den Ursprüngen der Robo-Aliens und erzählt davon, wie sich die späteren Todfeinde Optimus Prime und Megatron auf dem Planeten Cybertron kennengelernt haben. Da der Film an den Kinokassen enttäuschte, steht Transformers einmal mehr ohne Fahrplan für die Zukunft da. Vielleicht wird das Crossover mit G.I. Joe doch noch was.

Alle Transformers-Filme seit 2007 im Überblick:

Wann läuft Transformers: The Last Knight im TV?

Transformers: The Last Knight läuft heute Abend am 10. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:25 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 22:40 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Netflix, Paramount+ und Skys Streaming-Dienst WOW im Abo tun.