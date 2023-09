Heute im TV: Der 3. Teil einer gefeierten Sci-Fi-Reihe, den der Meisterregisseur abgrundtief hasst

Heute läuft der dritte Teil eines grandiosen Sci-Fi-Franchises im TV. Viele Fans mögen ihn nicht. Aber niemand hasst ihn so sehr wie der Regisseur selbst.

Die Alien-Filme zählen zum Besten, was Sci-Fi zu bieten hat. Die Güte der einzelnen Werke wird unter Fans aber hitzig diskutiert. Alien³ hat als dritter Teil einen schweren Stand: Der Film schlitterte scharf an einem Kino-Flop vorbei (via The Numbers ), wurde von vielen Kritiker:innen verrissen (via Metacritic ) und enttäuschte große Teile der Community. Heute läuft er im TV. Es war der erste Kinofilm von Meisterregisseur David Fincher (Sieben), der den Film bis heute verabscheut.

Im TV: Ein Sci-Fi-Fiasko, das Meisterregisseur David Fincher traumatisierte.

Im dritten Teil der Alien-Reihe landet Protagonistin Ripley (Sigourney Weaver) nach den Geschehnissen von Aliens - Die Rückkehr auf einem finsteren Gefängnisplaneten. Neben brutalen Insassen zählt bald auch ein vertrauter Feind zu ihren Gegnern.

Wie Fincher dem Guardian 2009 berichtete, war der Dreh ein einziges Chaos. Fincher fehlte die Erfahrung, dem Studio war offenbar alles egal und fertige Drehbücher gab es erst viel zu spät. Er erklärt:

Ich arbeitete zwei Jahre daran, wurde dreimal gefeuert und musste um jede Kleinigkeit kämpfen. Niemand hasste [den Film] mehr als ich. Bis heute hasst ihn niemand mehr als ich.

Fincher hat sich den Film laut eigenen Worten nach Kinostart nie wieder angeschaut. In Fan-Kreisen hat sich die Bewertung von Alien 3 in den letzten 31 Jahren nach Veröffentlichung bei manchen Fans gewandelt (via Vox ).

Wann läuft Alien 3 im TV?

Alien 3 läuft am heutigen Dienstag, den 5. September 2023, um 22.00 Uhr auf Nitro. Neben Sigourney Weaver sind unter anderem Forest Whitaker (Ghost Dog) und Charles Dance (Game of Thrones) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.