Heute im TV: Der 7. Harry Potter-Film verschweigt euch den krassen Tod einer wichtigen Figur

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 versäumt es, die Fantasy-Geschichte eines wichtigen Harry Potter-Charakters abzuschließen: Dabei ist der Tod von Peter Pettigrew aka Wurmschwanz eigentlich dramatisch wie kaum ein anderer.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 wird heute Abend, am 25. Februar 2023 um 20:15 Uhr bei Sat.1 gezeigt und bereitet euch als vorletzter Film der Fantasy-Reihe auf das große Finale vor. Der 7. Harry Potter-Film hat vieles aus der Buchvorlage weggelassen. Was als Auslassung besonders schwer wiegt, ist jedoch der Tod von Wurmschwanz, weil Voldemorts vielleicht wichtigster Handlanger hier um seine letzte große Wendung betrogen wird.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes verschweigt Peter Pettigrews dramatisches Fantasy-Ende

Peter Pettigrew (dargestellt von Timothy Spall) spielt im Fantasy-Franchise von Harry Potter über mehrere Teile hinweg eine wichtige Rolle: In Teil 3 erfahren wir, dass er neben Sirius, Lupin und Harrys Vater James zu den Rumtreibern gehörte. Als Teil dieses Freunde-Quartetts war er es, der Harrys Eltern an Voldemort verriet, wodurch sie umkamen. In Teil 4 verhilft Wurmschwanz dem Dunklen Lord sogar zu seiner körperlichen Rückkehr, indem er sich eine Hand abschneidet und dafür später mit einer neuen magischen belohnt wird.

Getarnt als Rons Ratte Krätze ist Animagus Peter Pettigrew genau genommen sogar von Anfang an dabei. Trotzdem bringt der 7. Film seine Geschichte nicht zum Abschluss. Denn in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 bekommen wir Peter Pettigrew im Herrenhaus der Malfoys das letzte Mal zu Gesicht: Als er den Keller betritt, wo Harry ( Daniel Radcliffe) und Co. eingesperrt sind, wird Wurmschwanz von hinten von Dobbys Zauber getroffen und kippt vornüber. Danach sehen wir ihn nie wieder.



Wurde Wurmschwanz betäubt? Ist er geflüchtet? Oder sogar tot? So manche Fans der Fantasy-Filmreihe fragten sich nach seinem ungeklärten Verschwinden, ob der eigentlich gutherzige Hauself Dobby hier ganz nebenbei zum kaltblütigen Mörder geworden war. Mit etwas Logik ließe sich noch argumentieren, dass Voldemort (Ralph Fiennes) Wurmschwanz vielleicht die Schuld an der Gefangenen-Flucht gab und ihn deshalb off-screen tötete, auch wenn der 8. Film nicht mehr auf Peter Pettigrews Schicksal eingeht. Dabei hat Wurmschwanz' Geschichte in Wahrheit ein sehr drastisches Ende.

Tragische Harry Potter-Figur: Wurmschwanz hat eigentlich einen richtig gruseligen Tod

In der Romanvorlage * von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes bleibt kein Zweifel über Pettigrews Ableben. Dort geht Wurmschwanz in den Malfoy-Keller, wird von den Gefangenen angegriffen und versucht Harry Potter zu erwürgen. All Harry ihn jedoch daran erinnert, dass er ihm einst (gegenüber Sirius und Lupin) das Leben gerettet hat, zögert Wurmschwanz für einen Augenblick ... und bezahlt das mit seinem Leben.

Peter Pettigrew wird von seiner eigenen silbernen Hand, Voldemorts Geschenk, erwürgt, als er für einen Moment Schwäche bzw. Mitleid zeigt. In dem Moment, wo seine Treue zu seinem Herrn kurz wankt, wendet sich die verzauberte Hand, die Voldemort ihm in Harry Potter und der Feuerkelch als Lohn für seine Loyalität gegeben hat, gegen ihn.

Damit schließt sich der Kreis von Wurmschwanz' Geschichte in bester Fantasy-Manier mit der Abzahlung einer Lebensschuld. Einst verhinderte Harry seine Ermordung. Nun überlebt Harry, während Peter Pettigrew dafür sein Leben geben muss. Was umso tragischer ist, weil es Gefühle der Anteilnahme (Skrupel, wenn auch nur für wenige Sekunden) sind, die sein Schicksal besiegeln.

Wurmschwanz' Buch-Tod war für das jüngere Fantasy-Publikum wohl zu angsteinflößend und wurde in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 deshalb weggelassen.



Wo ihr Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 streamen könnt

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 läuft am Samstag, dem 25. Februar 2023, um 20:15 Uhr bei Sat.1. In einer Streaming-Flatrate ist der 7. Harry Potter-Film aktuell nirgends verfügbar. Ihr könnt den Fantasy-Film jedoch bei Amazon * und weiteren Anbietern leihen oder kaufen.

