Heute im TV: Der Harry Potter-Film, der dafür gesorgt hat, dass Nevilles Geheimnis nie aufgedeckt wurde

Harry Potter und der Orden des Phönix gibt der Geschichte des Blitznarben-Trägers eine entscheidende Wendung. Doch leider wird dabei Nevilles Rolle in einer gewissen Prophezeiung unter den Tisch gekehrt. Heute läuft Teil 5 im TV.

Harry Potter und der Orden des Phönix ist als Film für die Reihe enorm wichtig. Ab Teil 5 übernahm David Yates die Regie und hier wird auch endlich klar, warum Voldemort so penetrant hinter Harry her ist. Die Rede ist natürlich von der Prophezeiung. Doch was die Filme verschweigen: Eigentlich spielt bei dieser Wahrsagung auch Neville eine Rolle. (Achtung, es folgen Spoiler zu den Harry Potter-Filmen und -Büchern.)

Harry Potter 5 verschweigt Nevilles Anteil an der Prophezeiung

Neville Longbottom (Matthew Lewis) ist eine bedeutende Nebenfigur in der Harry Potter-Reihe und taucht in allen Filmen und Büchern auf. Als Tollpatsch mit dominanter Großmutter und einer Heidenangst vor Snape sorgt er in den ersten Teilen vor allem für Lacher. In Der Orden des Phönix darf er sich mit ernsteren Szenen auch langsam zu einem wertvollen Verbündeten mausern. Nur leider zu keiner so wichtigen Figur, wie in den Romanen.

Denn in der Buchvorlage * von J.K. Rowling wird ein verblüffendes Geheimnis zu Neville aufgedeckt. In der Mysteriums-Abteilung erfahren wir endlich von der Prophezeiung, die vor Jahren zu Harry Potter und Voldemort gemacht wurde (übrigens von Trelawney, was der Film ebenfalls verschweigt):



Warner Harry Potter 5: die 2 Auserwählten-Kandidaten Harry und Neville

Der Eine mit der Macht, den Dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm drei Mal die Stirn geboten haben, geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der Dunkle Lord wird Ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen, aber Er wird eine Macht besitzen, die der Dunkle Lord nicht kennt. Und der Eine muss von der Hand des Anderen sterben, denn keiner kann leben, während der Andere überlebt. Der Eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt.

Im Film offenbart uns das Harry als denjenigen, dem es vorherbestimmt ist, Voldemort zu töten oder von ihm getötet zu werden. Im Roman von Harry Potter und der Orden des Phönix wird allerdings offengelegt: Harry ist nicht das einzige Kind, auf das diese Prophezeiung zutrifft. Auch Neville hat Ende Juli Geburtstag (am 30.07.1980, einen Tag vor Harry) und auch seine Eltern hatten dreimal direkt mit Voldemort zu tun. Nur weil der Dunkle Lord schließlich die Potter-Familie angriff und Harry mittels Narbe "kennzeichnete", wurde dieser schließlich zum Auserwählten. Aber vorher hätte dieses Los auch Neville zufallen können.

Neville wird im 5. Harry Potter-Film um einen Teil seiner Charakter-Entwicklung gebracht

Natürlich konnten die Harry Potter-Filme nicht alle Aspekte des fast tausend Seiten starken 5. Buches aufgreifen. Insofern war es einfachen, diesen Schlenker der Prophezeiung einfach wegzulassen und auch in späteren Filme nicht noch einmal aufzugreifen. Schließlich ändert sich dadurch nichts am Schicksal von Hauptfigur Harry Potter.

Warner Harry Potter-Ersatz Neville?

Lediglich Neville Longbottom hat dadurch das Nachsehen. Denn durch seine Rolle als Fast-Auserwählter wurde seine Figur in den Büchern noch komplexer und tragischer. Er entging der Bürde, "der Junge der überlebte" zu sein, nur durch Voldemorts unwissentliche Entscheidung für die Potters als gefährlichere Gegner. Auch sein persönliches Leid wird im Film nur oberflächlich angedeutet, weil wir seine in den Wahnsinn gefolterten Eltern nie (wie im Buch) im Zauber-Krankenhaus St. Mungo treffen.

Dadurch machen ihn die Filme ein Stück weit unbedeutender. Wer die Romane nicht kennt, wird niemals das Was-wäre-Wenn-Szenario mit Neville als Voldemorts Erzfeind im Kopf durchspielen. Immerhin darf er auch in Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 am Ende Voldemorts Horcrux Nagini töten. Aber selbst dieser heldenhafte Akt, wäre noch stärker aufgeladen gewesen, wenn der Film damit seinen Charakter-Bogen als Fast-Auserwählter geschlossen hätte.

Wann kommt Harry Potter und der Orden des Phönix im TV?

Harry Potter und der Orden des Phönix läuft am Samstag, den 11. Februar 2023, um 20:15 Uhr bei Sat.1. Außerdem könnt ihr den 5. Harry Potter-Film aktuell bei Amazon Prime * zusammen mit allen anderen Filmen um den Zauberlehrling in der Flat streamen.

