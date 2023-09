Heute im TV: Der beste Action-Film mit Jason Statham, der fortgesetzt wurde, obwohl das absolut unmöglich schien

Am heutigen Donnerstag kommt ein Meilenstein des Action-Kinos der 2000er Jahre im Fernsehen. Jason Statham kämpft in atemlosen 85 Minuten als Auftragskiller Chev Chelios um sein Leben.

Jason Statham muss niemandem mehr beweisen, dass er einer der besten Action-Stars unserer Zeit ist. Seit über zwei Dekaden liefert er einen Kracher nach dem anderen ab. Selbst wenn die Filme nicht überragend sind: Statham bringt eine kernige Präsenz mit, der man sich nicht entziehen kann. Doch welcher ist sein bester Action-Film?

Wenn wir uns in seiner Filmografie umschauen, sticht vor allem ein Film heraus: Crank aus dem Jahr 2006. Gedreht mit einem schmalen Budget von 12 Millionen US-Dollar entfachte der Film aufgrund seiner adrenalingeladenen, hemmungslosen Inszenierung schnell einen Hype. Heute Abend könnt ihr ihn im Fernsehen schauen.

Jason Stathams bester Action-Film: In Crank erleben wir einen völlig absurden (und sehr witzigen) Überlebenskampf

In Crank schlüpft Statham in die Rolle des Auftragskillers Chev Chelios, der von einem Konkurrenten vergiftet wird. Um zu überleben, muss er seinen Adrenalinspiegel auf einem ausgesprochen hohen Level halten – die perfekte Steilvorlage für einen rabiaten Rachefeldzug, der gleich mit mehreren unfassbaren Action-Szenen aufwartet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Crank schauen:

Crank - Trailer (Deutsch) HD

Hinter Crank steckt das Regie-Duo Mark Neveldine und Brian Taylor, das 2009 ebenfalls den rastlosen Sci-Fi-Actioner Gamer mit Gerard Butler inszenierte. Im selben Jahr sind Neveldine und Taylor zu ihrem Durchbruchsfilm zurückgekehrt und haben Chev Chelios ein zweites Kapitel spendiert, das noch absurder ist: Crank 2: High Voltage.

Achtung, Spoiler!

Ausgehend vom Ende des ersten Films war das gar nicht so selbstverständlich. Für einen Moment sieht es da nämlich so aus, auf würde Stathams Protagonist sterben, als er aus einem Hubschrauber mehrere hundert Meter in die Tiefe fällt und zuerst auf einem Auto und dann auf dem harten Beton aufschlägt. Erst in der allerletzten Sekunde zucken Auge, Ohr und Nasenflügel. Dieser Chev Chelios ist wirklich ein zäher Brocken.

Action mit Jason Statham: Wann läuft Crank im TV?

Crank läuft heute Abend, am 21. September 2023, um 22:55 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:40 Uhr. Die Wiederholung folgt am Samstag, dem 23. September 2023, um 23:00 Uhr.

Von der FSK hat Crank eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten. Bei VOX wird jeweils eine geschnittene FSK 16-Version gezeigt.

