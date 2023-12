Heute im TV: Der beste Action-Film mit Jason Statham (laut über 40.000 Fans)

Am Dienstagabend läuft ein Jason Statham-Kracher bei Nitro im TV, der für die Moviepilot-Community der beste Action-Film des Stars überhaupt ist.

In seiner Karriere als Action-Star kann Jason Statham mittlerweile zahlreiche Genre-Kracher vorweisen. Am Dienstag läuft bei Nitro ein Action-Film des Schauspielers, der für die Moviepilot-Community in dieser Hinsicht das Highlight in Stathams Schaffen darstellt.

Action-Höhepunkt von Jason Statham: Darum geht es in Crank

In der Story des Films spielt Statham den Auftragskiller Chev Chelios, der seinen Beruf aufgeben will. Daher bekommt er von einem Konkurrenten eine fatale Dosis Gift injiziert. Um zu überleben, muss er seinen Adrenalinspiegel auf einem konstant hohen Niveau halten. Gleichzeitig will er alle aus dem Weg räumen, die sich gegen ihn gestellt haben.

Dieses spannungsgeladene Konzept ist der Auftakt für eine Action-Thriller-Odyssee mit irrwitzigen Einfällen am laufenden Band. In einer besonders schrägen Szene legt Chev mit seiner Freundin Eve (Amy Smart ) einen Quickie mitten in der Öffentlichkeit vor vielen Schaulustigen hin, um den Adrenalinpegel nicht absinken zu lassen.

Dabei ist Crank so unterhaltsam und fesselnd, dass ihn die Moviepilot-Community mit über 40.000 Bewertungen und einer durchschnittlichen Wertung von 7,4 zu Stathams besten Action-Film krönt.

Wann läuft Crank im TV?

Nitro strahlt den Action-Kracher mit Jason Statham am 5. Dezember 2023 um 22:25 Uhr im Free-TV aus. In der Streaming-Flat gibt es Crank gerade nirgends.

