Heute im TV: Der beste Serienkiller-Film aller Zeiten – laut über 51.000 Bewertungen von Film-Fans

Im Fernsehen läuft heute David Finchers düsterer Serienkiller-Thriller, der laut Moviepilot-Community der beste des Genres ist.

Kaum ein Film hat sein Genre stilistisch wie inhaltlich so beeinflusst wie Sieben den Serienkiller-Film. Neben Das Schweigen der Lämmer gehört er zweifellos zu den Spitzen des Genres. Geht man nach den Bewertungen von rund 51.400 Film-Fans, dann ist Sieben sogar der beste Serienkiller-Film aller Zeiten. Denn bei Moviepilot hat der düstere Thriller von David Fincher eine Durchschnittsbewertung von 8,2 von 10 Punkten – deutlich mehr als das Hannibal-Lecter-Zwiegespräch, Finchers eigener Zodiac - Die Spur des Killers oder American Psycho.

Heute Abend ist der Film im TV zu erleben.

Sieben ist ein abgründiges Buddy-Movie im Serienkiller-Gewand

Ein Cop steht kurz vor der Pensionierung, der andere ist noch jung und will hoch hinaus. Doch Detective Lt. Somerset (Morgan Freeman) und Detective Mills (Brad Pitt) sind nicht die Helden eines Lethal Weapon-Verschnitts. Das ungleiche Duo ermittelt in einer brutalen Mordserie, die sie an den Rand und über die Grenzen ihres Verstandes hinaus treiben wird.

Die Opfer werden zu Tode gefüttert, verstümmeln sich selbst oder werden anderweitig gequält. Der Täter hinterlässt Hinweise auf die sieben biblischen Todsünden. Er treibt ein Spiel mit den Cops, dessen Regeln sie erst verstehen, als es zu spät ist.

Der Serienkiller-Film war stilprägend und lockte Nachahmer an

Mit seiner düsteren Inszenierung (der unheimliche Vorspann setzt den Ton), den stylischen Farbfiltern sowie der Tatort-Inszenierung wirkte Sieben 1995 stilprägend für den Serienkiller-Film der darauffolgenden Jahre. Dasselbe gilt für die Twist-Erzählung, mit der Andrew Kevin Walkers Drehbuch in gewisser Weise das Ende von Das Schweigen der Lämmer weiter treibt.

Solche Einflüsse kann man schnell als selbstverständlich ansehen, besonders wenn sie so oft kopiert werden. Man muss sich nur Der Knochenjäger, ...denn zum Küssen sind sie da, Resurrection - Die Auferstehung oder selbst jüngere Werke wie The Little Things im direkten Vergleich anschauen und Sieben erscheint wieder frisch und wegweisend. Keiner der genannten Film-Killer der folgenden Jahre erreicht das Gefühl des Terrors, das John Doe (Kevin Spacey) auslöst, lange bevor wir ihn richtig sehen. Im Grunde gelang es nur Fincher selbst, diese Atmosphäre zu reproduzieren. Für Zodiac stand ihn jedoch ein realer Fall zur Verfügung.

Wann und wo ist Sieben im TV zu sehen?

Sieben läuft am heutigen Dienstag, den 8. Juli ab 22:20 Uhr auf Tele 5. Alternativ kann man den Serienkiller-Klassiker als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, MagentaTV und Co. abrufen.