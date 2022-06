Heute im TV: Der einzige Fast & Furious-Film ohne Vin Diesel, weil er ihn zu schlecht fand

Im zweiten Fast & Furious-Teil, der heute auf ZDFneo läuft, hat Vin Diesel nicht mitgespielt. Damals war ihm das Drehbuch zu schlecht und er sah kein größeres Franchise-Potenzial.

Vin Diesel hat sich über die Jahre zum größten Star der Fast & Furious-Reihe entwickelt. Gerade nach dem Tod von Paul Walker hat er dafür gesorgt, die sogenannte Familie von Teil zu Teil weiter zusammenzuhalten.

Was viele aber vielleicht gar nicht mehr wissen: In 2 Fast 2 Furious, den ihr heute auf ZDFneo schauen könnt, ist Diesel gar nicht dabei. Damals war ihm das Drehbuch nach dem ersten Teil zu schlecht.

Vin Diesel sah zweiten Fast & Furious-Teil als schnelles Mittel zum Geldverdienen

Nach 9 Teilen kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass der Star anfangs Zweifel an der Franchise-Zukunft von Fast & Furious hatte. Wie Screen Rant berichtet, wurden Vin Diesel damals bis zu 25 Millionen Dollar Gage für 2 Fast 2 Furious angeboten, die der Star ablehnte. Diesel betrachtete den ersten Teil damals als eigenständigen Meilenstein, der keine Fortsetzungen haben sollte:

Ich hatte begonnen, den ersten Fast and Furious als Klassiker zu betrachten, wie einen neuen Rebel Without a Cause. Wenn wir ihn so ‚fortsetzen‘ würden, wie es die Studios damals taten, indem wir einfach eine Geschichte zusammen schmeißen, würde ich die Chance ruinieren, dass dieser erste ein Klassiker wird.

Für Diesel soll das Drehbuch zu dem Sequel zu schlecht gewesen sein. Seiner Meinung nach war es nur irgendeine Geschichte, der man den Fast & Furious-Stempel aufdrückte, um mehr Geld damit verdienen zu können.

Nach einem kleinen Cameo-Auftritt in The Fast and the Furious: Tokyo Drift kehrte Diesel dann für den vierten Teil zurück. Hier wurde er erstmals auch als Produzent an dem Franchise beteiligt und durfte von nun an mehr mitbestimmen.

Nach den letzten Meldungen zum kommenden Fast & Furious 10 fragen sich aber bestimmt viele, ob das die beste Entscheidung für die Reihe war...

