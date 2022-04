Fast & Furious 10-Schock: Vin Diesels Blockbuster erleidet gewaltigen Rückschlag

Das gab es in der Fast and Furious-Geschichte noch nicht: Während des Drehs verlässt Justin Lin den Regie-Posten. Jetzt steht Vin Diesels Fast X ohne Regisseur da.

Erst vor wenigen Tagen teilte Vin Diesel ein Video vom Set, in dem Justin Lin und er sich auf den Dreh freuten. Jetzt steht Fast & Furious 10 ohne Regisseur da. Justin Lin hat den Job überraschend abgegeben und der Action-Blockbuster steckt in der Krise.

Fast & Furious 10 in der Krise: Das ist bekannt über Justin Lins Abgang

In einem offiziellen Statement hat Justin Lin seinen Rücktritt von der Fast and Furious 10-Regie bekannt gegeben und sich bei der Fast-Familie bedankt.

Die Tragweite dieses Schritts kann nicht unterschätzt werden. Lin ist seit The Fast and the Furious: Tokyo Drift Teil der Action-Reihe und war mit seiner Arbeit an Teil 3, 4, 5 und 6 maßgeblich am Aufstieg des Tuner-Spektakels zum weltweit erfolgreichen Blockbuster beteiligt. Für Fast & Furious 9 kehrte er auf den Regie-Stuhl zurück und sollte die Fast-Saga in Teil 10 und 11 zu ihrem Höhepunkt führen. Daraus wird nun nichts.

Die Frage lautet nun: Warum hat Justin Lin Fast & Furious 10 mitten im Dreh verlassen? Einen Hinweis gibt es bereits.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lin, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, soll sich einvernehmlich mit Universal aus dem Regie-Job zurück gezogen haben. Grund für die Trennung seien jedoch kreative Differenzen, wie Deadline aus eigenen Quellen erfahren haben will. Wer genau hier die kreativ zerstrittenen Parteien waren, ist aber nicht bekannt.

Wie geht es nun mit Vin Diesels Fast & Furious 10 weiter?

Justin Lin bleibt der Reihe zunächst als Produzent erhalten. Nun beginnt die Suche nach einem Ersatz für den Regie-Stuhl. Laut Deadline soll es bereits Gespräche mit möglichen Kandidaten für die Nachfolge geben, sodass wir schon bald mit einer Entscheidung rechnen können.

Idealerweise soll es nach einer kurzen Drehpause dann weitergehen, damit Fast and Furious 10 bzw. Fast X den Kinostart im Mai 2023 einhalten kann.

Über die weiteren Entwicklungen bei Fast and Furious 10 halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.