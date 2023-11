Heute im TV: Der erfolgreichste Tarantino-Film, aber laut 63.000 Fans nur sein zweitbester (Es ist extrem knapp)

Nur 0,05 Punkte trennen die beiden besten Tarantino-Filme voneinander. Heute läuft der knappe Verlierer des Rankings im TV, der immerhin eine andere Bestmarke für sich verbuchen darf.

Es bleibt natürlich Geschmackssache, aber die schlechten Filme im Schaffen von Quentin Tarantino muss man suchen. Bei Kino-Fans sind eigentlich alle Werke des Regisseurs beliebt. Wenn es aber darum geht, den wirklich besten Film zu küren, wird es knapp. Heute läuft mit Django Unchained der Tarantino-Film im TV, der wirtschaftlich neue Maßstäbe für den Exzentriker setzte. In der Moviepilot-Community liegt aber ein anderer Streifen haarscharf vorne.



Django Unchained hält seit über 10 Jahren den Tarantino-Rekord

Darum geht es in Django Unchained: Django Unchained ist eine typische Rachegeschichte im Werk von Tarantino. Zudem verwirklichte sich der Filmemacher den Traum, einen Western zu drehen. Er schickt den Ex-Sklaven Django (Jamie Foxx) zusammen mit dem Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz) auf die Suche nach Broomhilda (Kerry Washington), von der Django brutal getrennt wurde. Eine Spur führt das ungleiche Paar auf das Anwesen von Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) ...

Sony Django Unchained

Das Einspiel-Ergebnis: An den Kinokassen erwirtschaftete der harte Rache-Western im Jahr 2012 knapp 425 Millionen US-Dollar weltweit . Tarantino übertraf seine bisherige Bestmarke damit um mehr als 100 Millionen Dollar: Inglourious Basterds hatte drei Jahre zuvor 321 Millionen eingespielt. Mittlerweile steht Tarantinos aktueller Film Once Upon a Time ... in Hollywood mit 372 Millionen US-Dollar auf Platz 2 der Dollar-Rangliste.

Die Bewertungen: In der Moviepilot-Community kommt Django Unchained auf eine extrem gute Bewertung von 8,39. Das würde für Platz 1 der besten Tarantino-Filme reichen, gäbe es nicht Pulp Fiction. Der beliebteste Film des Regisseurs kommt auf eine 8,44. Nur 0,05 Punkte trennen die beiden Filme voneinander, knapper geht es kaum. Mit 63.227 Stimmen gehört Pulp Fiction zu den meistbewerteten Filmen bei Moviepilot. Der Bewertungsschnitt von Django Unchained ergibt sich aus 45.434 Stimmen.

Mehr zu Tarantino:

Stream oder TV: Dann läuft Django Unchained im TV

ProSieben zeigt Django Unchained am Samstag um 20.15 Uhr im Fernsehen. Mit Werbung läuft der Film bis 23.40 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Sonntag um 2.10 Uhr. Wenn euch die Termine nicht passen, könnt ihr den Film unter anderem in den Abos von WOW und Netflix schauen.

