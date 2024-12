Heute im TV: Der letzte Western einer absoluten Regie-Legende mit John Wayne in der Hauptrolle

Die Abschiedsvorstellung eines der größten Regisseure Hollywoods läuft heute Abend im TV. Es handelt sich um einen Western mit John Wayne in der Hauptrolle.

Howard Hawks ist eine absolute Legende des Hollywood-Kinos. Schon während der Zeit des Stummfilms sicherte er sich mit seinem Debüt The Road to Glory (1926) einen Platz in der Traumfabrik. In den darauffolgenden Jahren und Dekaden folgten 46 weitere Regiearbeiten, darunter Klassiker wie Scarface (1932) und Tote schlafen fest (1946).



Den größten Fußabdruck hat Hawks im Western-Genre hinterlassen. Ohne ihn hätte es namhafte Genre-Vertreter wie Red River (1948), Rio Bravo (1959) und El Dorado (1966) nicht gegeben. Mit einem Western hat er sich auch aus dem Kino verabschiedet: Rio Lobo aus dem Jahr 1970 ist der letzte Eintrag in Hawks' Filmografie. Am Sonntagabend läuft er im Free-TV.

Rio Lobo: In seinem letzten Western schickt Howard Hawks John Wayne auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug

Die Geschichte von Rio Lobo ist während dem amerikanischen Bürgerkrieg angesiedelt. Das Ende des verheerenden Konflikts zwischen Nord- und Südstaaten rückt näher. Doch das Blutvergießen reißt nicht ab. Erst recht nicht, als der Südstaaten-Offizier Captain Pierre Cordona (Jorge Rivero) einen Zug der Nordstaaten überfällt.

Nach dem Krieg macht es sich Cord McNally (John Wayne) zur Aufgabe, die Verräter zu finden, die für diesen Überfall verantwortlich sind. In der texanischen Kleinstadt Rio Lobo wird er fündig. Ganz zum Missfallen des dortigen Sheriffs nimmt McNally das Gesetz in die eigene Hand und verwandelt sich in einen Racheengel.

Rio Lobo ist nicht nur der letzte Film von Howard Hawks. Der Spätwestern bildet auch den Abschluss einer thematischen Trilogie, die mit den bereits erwähnten Filmen Rio Bravo und El Dorado ihren Anfang genommen hat. In allen drei Filmen erzählt Hawks von Gesetzeshütern, die versuchen, ihr Amt gegen Outlaws durchzusetzen.

Western-Klassiker: Wann kommt Rio Lobo im TV?

Rio Lobo läuft am 22. Dezember 2024 um 20:15 Uhr auf Arte. Alternativ könnt ihr den Film leihen oder kaufen.

Wer Filme gern in der englischen Originalversion schaut, kann Rio Lobo derzeit gratis und ohne Account bei Plex streamen.

