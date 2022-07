Heute im TV: Der peinliche Schrott-Abklatsch eines Sci-Fi-Meisterwerks

Auf Tele 5 läuft heute wieder mal feinster Trash von Asylum. Diesmal gibt's die Schrott-Version des Sci-Fi-Meisterwerks Krieg der Welten.

Zu Steven Spielbergs häufig unterschätzten Filmen zählt sicherlich Krieg der Welten. Mit dem Sci-Fi-Blockbuster lieferte der sonst für familienfreundliche Unterhaltung stehende Regisseur einen düsteren Alien-Überlebenskampf ab, der mit unglaublichen Bildern der Apokalypse aufwartete.

Sicher nicht unterschätzt ist dagegen 2021: War of the Worlds - Invasion from Mars aus der bekannten Asylum-Trashschmiede. Falls ihr mal wieder richtigen Science-Fiction-Schrott sehen wollt, könnt ihr den Film heute im TV schauen.

Schaut euch den Trailer zu 2021: War of the Worlds an:

Asylum-Abklatsch von Krieg der Welten sieht sogar minimal besser aus als sonst

In der "Story" des Trash-Ablegers wollen Aliens vom Mars die Menschheit auslöschen. Als sie New York mit ihrer futuristischen Technologie erreichen, können sie nur noch von dem Forscher-Geschwisterpaar Dr. Allison Fischer (Emily Kilian) und Henry (Anthony Jensen) aufgehalten werden.



Mit dabei ist auch wieder Tom Sizemore. Den Star aus früheren großen Filmen wie Der Soldat James Ryan, Black Hawk Down, True Romance und Heat hat es aufgrund von Verhaftungen wegen häuslicher Gewalt, Drogenproblemen und anderen Auseinandersetzungen mit der Justiz in den letzten Jahren in den Trash-Bereich verschlagen.

Im Vergleich zum gewohnten Asylum-Niveau sehen die Effekte des Krieg der Welten-Abklatsch sogar leicht besser aus. Der Qualität des Films bringt das aber anscheinend nicht viel. Bei der Moviepilot-Community kommt der Streifen nur auf einen unterirdischen Durchschnitt von 1,6.

2021: War of the Worlds - Invasion from Mars, der im Original eigentlich nur Alien Conquest heißt, läuft heute um 22:00 Uhr auf Tele 5. Trash-Fans dürfen direkt davor um 20:15 Uhr noch Metal Tornado - Es gibt kein Entkommen! genießen.

