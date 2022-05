Heute im TV: Super dreiste Sci-Fi-Kopie ist ein Fest für Trash-Fans

Fans von absichtlich miesen Filmen sollten heute Tele 5 einschalten. Hier läuft mal wieder eine Kopie der berüchtigten Trash-Schmiede The Asylum. Diesmal gibt's einen Monster Hunter-Abklatsch

Von den Meistern des Trash-Irrsinns könnt ihr euch heute Abend ein aktuelleres Werk anschauen. Tele 5 strahlt die ganz schön schrottige The Asylum-Kopie von Monster Hunter mit Milla Jovovich als deutsche Free-TV-Premiere aus. Ihr fragt euch, was der Titel ist? Monster Hunters! Mit dem wichtigen deutschen Zusatztitel Die Alienjäger.

Monster Hunters schickt Jäger in den Kampf gegen Monster und mehr Infos braucht ihr nicht

Mit dem kinetischen Exzess des Paul W.S. Anderson-Films von 2020 hat der Asylum-Abklatsch eher wenig gemeinsam. Am besten schaut ihr euch dieses Trailer-Prachtstück selbst an, um einen Vorgeschmack auf Monster Hunters zu bekommen:

In der "Handlung" des Sci-Fi-Trashs landen außerirdische Monster auf der Erde. Gegen die Angreifer hilft einer Gruppe von Menschen im Kampf nur die Technologie von dem anderen Planeten. Dumm nur, dass das unerfahrene Team keinerlei Erfahrungen mit Waffen hat.

Falls ihr jetzt Lust auf einen schön schlechten Filmabend bekommen habt, könnt ihr Monster Hunters mit der extra nicht gelungenen deutschen Synchronisation aus dem Trailer heute Abend um 22:00 Uhr auf Tele 5 genießen.

Mit dabei ist übrigens auch Tom Sizemore, der früher mal in Filmen wie Der Soldat James Ryan, Black Hawk Down, True Romance und Heat mitgespielt hat. Aufgrund von Verhaftungen wegen häuslicher Gewalt, Drogenproblemen und anderen Auseinandersetzungen mit der Justiz hat es den ehemaligen Star in den letzten Jahren in den Trash-Bereich verschlagen.

