Heute im TV: Der Superhelden-Film, der The Dark Knight und Iron Man Konkurrenz machen sollte, aber jetzt vergessen ist

Heute läuft ein Superhelden-Film im TV, der Fans mit einem extrem außergewöhnlichen Protagonisten begeisterte. Iron Man und The Dark Knight sollte er damit in die Schranken weisen.

2008 war für den Superhelden-Blockbuster ein entscheidendes Jahr. Iron Man und The Dark Knight erschienen im Kino und begeisterten Millionen für Marvel und DC. Der Preis für den ungewöhnlichsten Superhelden aber ging vor 13 Jahren an Will Smith als Hancock. Heute läuft der Film im TV.

Im TV: Will Smiths Superheld wurde zwischen Iron Man und The Dark Knight aufgerieben

Hancock trinkt, flucht und schert sich für weite Teile herzlich wenig um das Schicksal der Welt. Genau das macht ihn damals wie heute ungewöhnlich. Viele Genre-Fans kritisieren mittlerweile austauschbare Figurenzeichnungen und Storylines bei Marvel und DC. Hancock ist das ideale Gegenbeispiel. Aber 2008 war das anders.

Der Blockbuster von Regisseur Peter Berg (Collateral) war ein finanzieller Erfolg (via The Numbers ). Aber die Zeichen der Zeit standen einfach gegen ihn. Mit DC und Marvel drängten zwei gigantische Franchise-Maschinen auf die Leinwand. Der Bombast von The Dark Knight und Iron Man begründete die erfolgreichsten Filmuniversen aller Zeiten und verdrängte Hancock aus der Erinnerung. Smiths Co-Star Charlize Theron wünscht sich laut Comicbook dennoch Hancock 2.

Wann läuft Hancock im TV?

Hancock kommt am heutigen Samstag, den 2. September 2023, um 22.30 Uhr auf RTL II. Neben Smith und Theron ist unter anderem Jason Bateman (Arrested Development) vor der Kamera zu sehen.

