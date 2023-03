Heute im TV: Der vermutlich letzte Teil einer grandiosen Sci-Fi-Reihe, die komplett im Chaos versunken ist

Der Sci-Fi-Action-Blockbuster Star Trek Beyond ist der bisher letzte Film aus dem ikonischen Franchise, der in die Kinos kam. Dabei wurde Teil 4 vor einiger Zeit sogar mit einem Kinostart 2023 angekündigt.

Zwischen 2009 und 2016 kamen drei neue Star Trek-Filme ins Kino, die sich auf die junge Enterprise-Crew fokussierten. Besonders um Star Trek Into Darkness, dem zweiten Teil des Sci-Fi-Reboots, herrschte damals zum Kinostart ein riesiger Hype. Nicht zuletzt wartete dieser mit dem legendären Bösewicht Khan auf.

Der nicht zu unterschätzende Star Trek Beyond führte die Reihe zu ihren Wurzeln zurück und erzählte ein aufregendes Sci-Fi-Abenteuer auf einem fremden Planeten, das extrem von dem eingespielten Ensemble rund um Chris Pine, Zachary Quinto und Zoe Saldana profitierte. Bis heute ist es der letzte Teil der Neuauflage.

Gesheiterte Sci-Fi-Fortsetzung: Seit 7 Jahren warten wir vergeblich auf Star Trek 4

Der Hauptgrund, warum das Star Trek-Franchise im Kino stagniert, ist das Einspielergebnis von Star Trek Beyond. Ungeachtet seiner Qualität konnte die Fortsetzung die finanziellen Erwartungen nicht erfüllen. Auf ein Budget von 185 Millionen US-Dollar kamen weltweit 343 Millionen US-Dollar, was bei einem solchen Blockbuster zu wenig ist.

Als weiteres Problem entpuppte sich die Sicherung der Talente. Wie bereits erwähnt: Das Star Trek-Reboot lebt von seinem Cast. Ob dieser Cast zurückkehrt, war lange Zeit unsicher. Ursprünglich war sogar die erneute Beteiligung von Chris Hemsworth als Kirks Vater geplant. Doch ewige Verhandlungen haben die Pläne zunichtegemacht.

Richtig kompliziert wurde die Situation, als zwei verschiedene Star Trek-Projekte im Gespräch waren. Während die klassische Fortsetzung Star Trek 4 keine Fortschritte machte, offenbarte Regisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino sein Interesse an einem eigenen Ableger. Letztendlich kam dieser aber nicht zustande.

Star Trek 4 sollte 2023 kommen, doch bis heute stehen weder Regie noch Drehbuch fest

Nach fünf Jahren in der Produktionshölle sah es 2021 für einen kurzen Moment so aus, als würde Star Trek 4 endlich Wirklichkeit werden. Festgelegt wurde sogar ein Kinostart: der 9. Juni 2023. Nun befinden wir uns wenige Monate vor diesem Datum und der Film hat noch nicht einmal einen Regisseur. Matt Shakman, der Star Trek 4 eigentlich inszenieren sollte, hat das Projekt verlassen und dreht jetzt Fantastic Four im MCU.

In einem kürzlichen Interview mit Esquire zeigte sich Kirk-Darsteller Chris Pine frustriert von der Situation.

Nachdem [Star Trek Beyond] nicht die erwartete Milliarde einspielte und [Co-Star] Anton Yelchin starb, fühlt es sich irgendwie verflucht an. Bei Star Trek sind die Schauspieler:innen normalerweise die Letzten, die informiert werden. [...] Es ist frustrierend [und] kreiert nicht gerade das stärkste Gemeinschaftsgefühl.

Während Star Trek im Serienbereich seit Jahren blüht, erweist sich der Filmbereich nach wie vor als große Baustelle. Inzwischen wirkt es wahrscheinlicher, dass der nächste Film ein weiteres Reboot der Reihe wird.

