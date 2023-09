Heute im TV: Der vielleicht beste Thriller aller Zeiten, der 38 Jahre später ein Remake bekam (den Unterschied sieht man sofort)

Heute läuft einer der besten Thriller aller Zeiten im TV. Fast vier Jahrzehnte nach Kinostart bekam das Meisterwerk von 1960 ein Remake, dessen größte Änderung ab Sekunde eins erkennbar ist.

Nur wenige Szenen haben sich so in die Filmgeschichte eingebrannt wie die Duschszene aus dem Film Psycho. Alfred Hitchcocks Thriller-Meisterwerk gilt seit langem als einer der besten Filme aller Zeiten. Heute läuft er im TV.

Im TV: Thriller-Meisterwerk wurde 1998 mit einer großen Änderung neu aufgelegt

Psycho beginnt mit der Sekretärin Marion Crane (Janet Leigh), die mit unterschlagenem Geld zu einem verlassenen Motel flieht. Dort trifft sie auf den seltsamen Besitzer Norman Bates (Anthony Perkins). Kurz darauf untersucht der Privatdetektiv Arbogast (Martin Balsam) ihr Verschwinden.

Universal Das Psycho-Remake mit Vince Vaughan

Hitchcocks Film wird heute von vielen zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt. Kein Wunder, dass irgendwann ein Remake entstand. Psycho von 1998 vollzieht den Originalfilm an vielen Stellen fast 1:1 nach. Im Gegensatz zum großen Vorbild handelt es sich allerdings um einen Film in Farbe. Das Kritik-Echo fiel durchschnittlich aus (via Metacritic ).

Wann läuft Psycho im TV?

Psycho kommt in der Nacht vom Freitag, den 8. September 2023, auf Samstag um 0.00 Uhr im SWR. Ohne Werbung hat Hitchcocks Thriller-Meisterwerk eine Länge von 109 Minuten.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.