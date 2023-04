Heute im TV: Die beste Serie der letzten 5 Jahre, die eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte verfilmte

Nur wenige Serien der letzten Jahre begeisterten so sehr wie diese. ProSieben zeigt ab heute die eiskalte Katastrophen-Geschichte Chernobyl. Hier erfahrt ihr alles über die Ausstrahlung.

ProSieben versteckt am Montag ein absolutes Serienereignis im Spätprogramm. 2019 erschien wie aus dem Nichts die Katastrophen-Serie Chernobyl bei HBO und in Deutschland bei Sky – und wurde zum Phänomen. Die 5 Folgen über den Super-GAU von Tschernobyl heimsten Preise ein und landeten auf renommierten Top-Listen ganz weit oben.

Wir zeigen euch, wann und wo ihr Chernobyl schauen könnt, worum genau es geht und warum sich das Einschalten lohnt.

Die Sendetermine von Chernobyl im TV

ProSieben zeigte Chernobyl bereits vor zwei Jahren als Free-TV-Premiere. Heute und nächste Woche erfolgt eine neue Ausstrahlung.

Chernobyl Folge 1, 2 und 3 laufen am Montag, den 24. April ab 23.05 Uhr bei ProSieben

laufen am Montag, den 24. April ab 23.05 Uhr bei ProSieben Chernobyl Folge 4 und 5 laufen am Montag bzw. Dienstagnacht, den 1. Mai ab 0 Uhr bei ProSieben

Darum geht es in Chernobyl

Chernobyl ist eine internationale Koproduktion von Sky und HBO, die sich vor dem schockierendem Hintergrund der Nuklearkatastrophe vom April 1986 in der Ukraine abspielt. Davon ausgehend entspinnt sich eine Geschichte über Lügen und Feigheit, über Mut und Überzeugung.

Chernobyl - S01 Trailer (Deutsch) HD

Denn nach dem großen Unheil geht es darum, noch Schlimmeres zu verhindern, und es stellt sich die Frage, wer bereit ist, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um das eines anderen Menschen zu retten. Außerdem folgt die Handlung der Serie den Ermittlungen, die untersuchen, wie es überhaupt zur Explosion im Atomreaktor des Kernkraftwerks von Tschernobyl kam. (Weiterlesen: Chernobyl: Vergleicht Legasov und Co. mit ihren realen Vorbildern)

Großartige Bewertungen: Darum lohnt sich Chernobyl

Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986, also vor fast genau 37 Jahren. Die gleichnamige Serie liefert eine emotionale wie sachliche Rekonstruktion der Geschehnisse. Auch die grausigen Folgen des Vorfalls für die Beteiligten (Bevölkerung, Helfer:innen, Angestellte des Kraftwerks) werden schonungslos abgebildet. So gleitet die Historienserie immer wieder auch ins Horrorgenre ab. Die furchtbaren Umstände lassen nichts anderes zu. (Lest hier unsere ausführliche Kritik zu Chernobyl)



Bei der größten Filmdatenbank der Welt, IMDB , landet Chernobyl mit einer Bewertung von 9,3 auf dem 5. Platz der besten Serien aller Zeiten. Höher schaffte es keine andere Produktion aus den letzten fünf Jahren. Auch bei Moviepilot erreicht Chernobyl die 9,0-Marke und ist damit besser bewertet als alle anderen in diesem Zeitraum erschienenen Serien.

Der Showrunner von Chernobyl, Craig Mazin, übernahm anschließend die Leitung der Videospiel-Adaption The Last of Us. Beide Serien könnt ihr derzeit bei WOW im Abo schauen – und dabei verblüffende Parallelen entdecken.

