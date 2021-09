Heute im TV: Die nächste MCU-Generation trumpft in der besten Komödie des Wochenendes auf

Heute Abend zeigt ProSieben den Überraschungserfolg Crazy Rich. Der Cast der kurzweiligen Komödie ist absolut großartig – und beherbergt drei zukünftige Marvel-Stars.

Falls ihr auf der Suche nach einer unterhaltsamen Komödie seid, die herzerwärmend ist und trotzdem nicht auf eine dramaturgische Fallhöhe verzichtet, dann haben wir hier den perfekten TV-Tipp für euch. ProSieben zeigt heute Abend um 20:15 Uhr den äußert amüsanten Crazy Rich von In the Heights-Regisseur Jon M. Chu.

Das Timing könnte kaum besser sein: Nicht nur versüßt uns Crazy Rich das Wochenende. Hier bekommen wir auch einen Blick auf drei Stars geboten, die für die vierte Phase des Marvel Cinematic Universe wichtig werden bzw. es sogar schon geworden sind. Die Rede ist von Awkwafina, Michelle Yeoh und Gemma Chan.

Auf ProSieben könnt ihr heute Abend in Crazy Rich einen Teil der neuen MCU-Generation kennenlernen

Crazy Rich basiert auf dem Roman Crazy Rich Asians von Kevin Kwan und erzählt von Rachel (Constance Wu), die als Wirtschaftswissenschaftlerin an der New York University arbeitet. Als ihr Freund, Nick (Henry Golding), eine Einladung zu einer Hochzeit in seiner Heimat erhält, begibt er sich mit Rachel auf einen Trip nach Singapur.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Crazy Rich anschauen:

Crazy Rich - Trailer (Deutsch) HD

Es ist das erste Mal, dass Rachel auf Nicks Familie trifft – das Chaos ist somit vorprogrammiert. Im Lauf des Films lernen wir die einzelnen Mitglieder und den Freundeskreis von Nicks Familie kennen. Und hier kommen Awkwafina, Michelle Yeoh und Gemma Chan ins Spiel, die allesamt wichtige Nebenrollen übernehmen.

Es ist die ideale Möglichkeit, um die drei Schauspielerinnen kennenzulernen, wenn ihr sie nicht sowieso schon auf dem Schirm hat. Denn dank Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Eternals werden sie in Zukunft eine entscheidende Rolle im MCU spielen.

Awkwafina hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere in Hollywood hingelegt. Von Ocean's 8 über Jumanji: The Next Level bis hin zu Raya und der letzte Drache: Als Katy, die schlagfertige beste Freundin von Shang-Chi, wird sie ihrem bisher größten Publikum vorgestellt.



hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere in Hollywood hingelegt. Von Ocean's 8 über Jumanji: The Next Level bis hin zu Raya und der letzte Drache: Als Katy, die schlagfertige beste Freundin von Shang-Chi, wird sie ihrem bisher größten Publikum vorgestellt. Michelle Yeoh hat durch ihren Cameo als Aleta Orgod in Guardians of the Galaxy Vol. 2 das erste Mal MCU-Luft geschnuppert. In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings übernimmt sie nun ihre erste vollwertige Marvel-Rolle. Sie spielt Jiang Nan, die Tante des Titelhelden.

hat durch ihren Cameo als Aleta Orgod in Guardians of the Galaxy Vol. 2 das erste Mal MCU-Luft geschnuppert. In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings übernimmt sie nun ihre erste vollwertige Marvel-Rolle. Sie spielt Jiang Nan, die Tante des Titelhelden. Gemma Chan teilt sich mit Yeoh ein Schicksal. In Captain Marvel war sie als Minn-Erva zu sehen, leider wurde ihrer Figur damals kaum Aufmerksamkeit geschenkt. In Eternals hingegen bildet sie als Sersi das Herz der neuen Superhelden-Gruppe, die das MCU für immer verändern wird.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings läuft seit dem 2. September 2021 in den deutschen Kinos. Eternals startet am 4. November 2021. Beide Filme reißen Geschichten an, deren Folgen uns in den nächsten MCU-Abenteuern begleiten werden.



