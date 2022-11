Heute im TV: Dieser Sci-Fi-Thriller ist einer der besten & schockierendsten Zeitreise-Filme überhaupt

Auf Tele 5 läuft heute ein Science-Fiction-Film mit hervorragendem Zeitreise-Konzept. Der Thriller ist überaus fesselnd, hart und geht sein Thema konsequent an.

Mit Zeitreise-Filmen ist das so eine Sache. Die meisten oder zumindest sehr viele sind frustrierend unlogisch. Im Grunde ist die Zeitreise an sich unlogisch, wenn Science-Fiction-Film also ein Zeitreise-Konzept anwenden, muss es immerhin in sich geschlossen sein. Butterfly Effect erfüllt diese Anforderung. Heute Abend läuft der Film um 23:25 Uhr auf Tele 5. Wir erklären hier, was so erschreckend und gut an diesem 2000er-Werk ist.

Seht den Trailer zum Science-Fiction-Juwel Butterfly Effect

Butterfly Effect - Trailer (Deutsch)

Die tolle Zeitreise-Anwendung in Butterfly Effect

Ashton Kutcher spielt Evan, die Hauptrolle in dem Thriller. Evan ist im College-Alter. Als Kind begann er nach einigen traumatisierenden Erfahrungen, Tagebuch zu schreiben. Irgendwann entdeckt er, dass er in der Zeit zurückreisen kann, wenn er Passagen aus dem Tagebuch liest. Dann kehrt er exakt zu diesen Ereignissen zurück. Ändert er etwas in der Vergangenheit, löst das eine sich steigernde Verkettung von Verformungen in der Gegenwart aus. Daher der Titel: Butterfly Effect, übersetzt Schmetterlings-Effekt.

Butterfly Effect entwickelt sich zu einem überraschend harten Zeitreise-Horror

In Butterfly Effect geht es letztlich um eine Trauma-Verarbeitung. Ziel der Reisen von Evan ist immer seine Kindheit. Dort war er Teil einer Clique um Tommy, Lenny und Kayleigh. Tommy (Cameron Bright) stellt sich als Kind mit psychopathischen Veranlagungen heraus.

Er und seiner Schwester Kayleigh wachsen unter einem extrem missbräuchlichen Vater auf. In dieser Kindheit finden einige entscheidende, teilweise sehr schockierende Ereignisse statt, die Evan umkehrt. Er gerät in einen Strudel und begreift, dass es keine perfekte Zukunft gibt.

Was er auch tut, es hat furchtbare Folgen. Butterfly Effect ist in dieser Hinsicht deutlich härter und konsequenter als vergleichbare Genre-Filme wie etwa Zurück in die Zukunft. Fans von Zeitreise-Filmen sollten ihn sich nicht entgehen lassen. Oder ihn neu entdecken, auch das ist eine tolle Erfahrung.

Falls ihr für Butterfly Effect im TV keine Zeit habt, könnt ihr den Film übrigens auch gerade bei Netflix im Abo streamen.

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



