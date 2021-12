Heute im TV: Dieser unterschätzte Fantasy-Blockbuster hat ein ganzes Universum begraben

Mit Die Insel der besonderen Kinder könnt ihr heute auf Sat. 1 einen der besten Filme aus Tim Burtons Spätwerk schauen. Trotz des kommerziellen Erfolgs ist aus dem Fantasy-Film kein Franchise geworden.

Kaum ein Regisseur hat so schöne und gleichzeitig skurril-fantasievolle Filme über Außenseiter gedreht wie Tim Burton. Zu den Highlights seiner Karriere zählen Werke wie Edward mit den Scherenhänden, Beetlejuice und Sweeney Todd, wobei sein späteres Schaffen für viele Fans oft nicht mehr mit Burtons Glanzleistungen mithalten kann.

Einen der besten Filme aus Tim Burtons späterer Karriere könnt ihr heute um 22:20 Uhr auf Sat. 1 schauen. Dann strahlt der Sender Die Insel der besonderen Kinder aus. Obwohl der Fantasy-Blockbuster ein kommerzieller Erfolg war, ist aus der Buchvorlage mit mehreren Fortsetzungen danach kein Franchise entstanden.

Die Insel der besonderen Kinder ist wirklich gelungen – die Kritik sieht das aber anders

Nach dem bizarren Tod seines Großvaters wird der schüchterne Jacob (Asa Butterfield) von seinem Vater zu einer hinterlassenen Adresse gebracht. Hier findet sich der scheinbar gewöhnliche Teenager in der Gesellschaft einiger außergewöhnlicher Menschen wieder, bei denen er sich sofort verstanden und vor allem aufgenommen fühlt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Die Insel der besonderen Kinder:

Die Insel der besonderen Kinder - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Insel der besonderen Kinder ist nicht einfach nur ein eigentümliches Fantasy-Abenteuer, in dem sich der Protagonist und seine neu gewonnenen Freunde gegen dunkle Widersacher behaupten müssen. Burton erzählt auch eine überraschend düster geratene Fabel, in der er die teilweise schrägen Charakterzüge der Figuren in seine Arme schließt und immer wieder durch herrlich groteske Einschübe untermalt.

Auch wenn die Handlung nach dem klassischen Gut-gegen-Böse-Schema eher überraschungsarm verläuft, sind es erfreulich abseitige Kleinigkeiten, die Burtons markanten Stil regelmäßig und spätestens im großartig umgesetzten Finalkampf zum Vorschein bringen und Die Insel der besonderen Kinder so gelungen machen.



An den Kinokassen ist der Fantasy-Blockbuster mit Stars wie Eva Green damals sehr gut angekommen. Bei einem Budget von 110 Millionen Dollar hat Die Insel der besonderen Kinder weltweit fast 300 Millionen Dollar eingespielt. Obwohl nach dem ersten Roman über die Jahre noch fünf Fortsetzungen bis 2021 erschienen sind, ist Tim Burtons Verfilmung nie über den ersten Teil hinausgekommen.

Womöglich blieb der Film trotz des finanziellen Erfolgs am Ende doch hinter den Erwartungen des Studios zurück, die sich vorab ein Franchise im Harry Potter-Stil erhofften. Dazu kamen gemischte Kritiken für Die Insel der besonderen Kinder, der auf der Plattform Rotten Tomatoes zum Beispiel eher eine verhaltene Durchschnittswertung von 64 Prozent hat.

