Heute im TV: Dieses Superhelden-Meisterwerk mit Bruce Willis ist der perfekte Anti-MCU-Film

Auf Kabel eins könnt ihr heute Unbreakable mit Bruce Willis schauen. Der Film ist geniales Kontrastprogramm zum MCU-Bombast und zeigt das Thema Superheld auf eine ganz andere Art.

Bei Superheld*innen im Kino wird jeder sofort an das Marvel Cinematic Universe (MCU) denken. In über 10 Jahren hat das Universum rund um Iron Man, Thor, Captain America & Co. die Massen erobert und neue Blockbuster-Maßstäbe gesetzt.

Wie es sich anfühlt, als das Thema Superheld*innen noch viel zurückhaltender und dafür umso kreativer und mitreißender angegangen wurde, könnt ihr heute Abend schauen. Auf Kabel eins läuft heute um 22:30 Uhr Unbreakable - Unzerbrechlich mit Bruce Willis in der Hauptrolle.

Der Film von M. Night Shyamalan ist wie kein anderer des Genres - und übertrumpft den MCU-Bombast auch heute noch mit Emotionen und Intelligenz.

Darum geht es in Unbreakable mit Bruce Willis

Der Mix aus Drama und Thriller handelt von dem Sicherheitsmann David Dunn (Bruce Willis), der früh im Film als einziger von 130 Passagieren ein Zugunglück überlebt - ohne einen einzigen Kratzer. Nach und nach stellt er fest, dass er offenbar eine Art Superkraft hat und unzerstörbar ist.

Während David Schwierigkeiten hat, sich mit seinen übermenschlichen Kräften abzufinden, wird er von dem Comicladen-Besitzer Elijah Price (Samuel L. Jackson) kontaktiert. Der ist mit Glasknochen auf die Welt gekommen und seit seiner Kindheit von Superheld*innen fasziniert. Er will David davon überzeugen, seine Rolle als Superheld anzunehmen.

Unbreakable ist der ideale Anti-MCU-Film

Als das Werk von M. Night Shyamalan im Jahr 2000 erschienen ist, war das Kino noch weit vom aktuellen Superheld*innen-Hype entfernt. Dadurch wirkt Unbreakable ungewöhnlicher und experimentierfreudiger als fast alle Filme, die in diesem Genre danach entstanden ist.

Shyamalan zeichnet den Weg seines Protagonisten als nüchternes, realistisches Charakterdrama. Mit ungewohnt düsteren Bildern, die höchstens an das spätere DC-Filmuniversum erinnern, und vielen beeindruckenden, langen Einstellungen ohne Schnitte ergründet Unbreakable das Innen- sowie Familienleben von David und die Beziehung zwischen ihm und Elijah.



Der Regisseur geht dem Action-Bombast, der im MCU fast schon als Pflicht dazugehört, nahezu vollständig aus dem Weg. Zusammen mit einem großartig spielenden Bruce Willis ist Shyamalan viel stärker an dem Menschen interessiert, der sich hinter Anzügen oder Kostümen verbirgt und mit seinem übermächtigen Dasein hadert.

Dabei entpuppt sich Unbreakable auch als wunderbare Hommage an Comics selbst. Die Faszination der Fans, die mit leuchtenden Augen auf die bunt gestalteten Cover blicken und sich jedes mal erneut auf übermenschliche Fantasy-Geschichten freuen, ist auch die grundlegende Stimmung, die der Regisseur in seinen Film einfließen lässt.

