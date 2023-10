Heute im TV: Ein 192 Minuten langes Horror-Epos, das Generationen traumatisierte und 27 Jahre später mit noch mehr Laufzeit neu verfilmt wurde

Kurz vor Halloween läuft ein echter Klassiker des Grusel-Films im TV. Aber ihr müsst euch viel Zeit nehmen, denn diese Stephen-King-Verfilmung ist richtig lang.

Knapp 1500 Seiten umfasst Stephen Kings Horror-Epos Es. Die Geschichte einer Freundesgruppe, die gegen ein mordendes Monster kämpft, erzählt der Schriftsteller über zwei Zeitebenen. Die berühmteste Figur des Werks: Der Clown Pennywise. Heute könnt ihr den Film im TV sehen.

Darum geht's: Die Es-Verfilmung bot mit Pennywise ein Monster für die Ewigkeit

Es als TV-Film: Der erste Film von Tommy Lee Wallace, in den USA als Zweiteiler zunächst im Fernsehen erschienen und geht über 3 Stunden.

Die Handlung erstreckt sich über drei Jahrzehnte und spielt in den 1950er und 1980er Jahren. In der Stadt Derry in Maine häufen sich Morde an Kindern. Auch der kleine Bruder von Bill (Jonathan Brandis) stirbt. Zusammen mit seinen Freunden sucht Bill nach dem Quell des Bösen – und stößt auf eine Horror-Figur, die vor allem in Clowns-Gestalt auftritt. 27 Jahre später kehrt die erwachsene Gruppe in ihre Heimatstadt zurück und stellt sich Es erneut.

Warner Bros. Television Tim Curry als Pennywise

Horror-Clown Pennywise als Schreckenssymbol: Tim Currys ironisch-bösartige Verkörperung der Figur ist noch immer legendär. Sein Pennywise ist schon ein Monster, bevor die scharfen Reißzähne aus dem Maul brechen, um kleine Kinder aufzufressen. Er lud das Bild des Clowns für eine ganze Generation mit Schrecken und Brutalität auf.



Die neue Es-Verfilmung ist 5 Stunden lang: Andy Muschietti wurde mit der ersten Kino-Adaption von Es betraut. Teil 1 brach 2017 etliche Rekorde. Teil 2 blieb 2019 etwas hinter den Erwartungen zurück. Dennoch können sich Fans über eine noch komplettere Verfilmung freuen, denn zusammen gehen die neuen Filme 5 Stunden. Bei Netflix könnt ihr sie streamen.

Zum Thema:



Stream oder TV: Wann und wo läuft Es?

ProSieben Maxx zeigt Es am Montag von 20:15 Uhr bis 23:45 Uhr. Die Wiederholung beginnt in der Nacht auf Dienstag um 1:50 Uhr. Wenn ihr beide Termin verpasst, könnt ihr den Film unter anderem bei Amazon leihen.