Nach 10 Jahren: Einer der besten Horror-Filme, der trotz FSK 12 extrem gruselt, bekommt endlich eine Fortsetzung und der wichtigste Star ist wieder dabei

Mit cleverem Konzept und intensivem Grusel wurde It Follows zum Horror-Hit. 10 Jahre später soll der Horror-Film jetzt mit They Follow fortgesetzt werden.

Bekommt It Follows jemals eine Fortsetzung? Diese Frage stellen sich Fans des schaurigen Grusel-Hits über einen sexuell übertragbaren Todesfluch seit bald schon 10 Jahren. Pünktlich zu Halloween gibt es jetzt endlich die erlösende Antwort: It Follows bekommt mit They Follow ein Sequel.

Einer der besten Horror-Filme geht weiter: It Follows 2 kommt mit Star des Originals

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, kehrt David Robert Mitchell für die Fortsetzung als Regisseur und Autor zurück. Maika Monroe wird zudem erneut die Hauptrolle spielen. Das It Follows-Sequel soll im kommenden Jahr gedreht werden – pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des Originals, das in der Moviepilot-Liste der besten Horrorfilme der 2010er Jahre auf Platz 2 landete.

In It Follows übernahm Maika Monroe die Rolle der Studentin Jay Height, die nach dem ersten Mal mit ihrem Freund von einer unsichtbaren Präsenz, die zu jeder Zeit in Gestalt eines beliebigen Menschen auftauchen kann, auf Schritt und Tritt verfolgt wird. Die einzige Möglichkeit, um zu überleben? Sie muss den Fluch auf eine andere Person sexuell übertragen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu It Follows anschauen

It Follows - Trailer (Deutsch) HD

It Follows überzeugte nicht nur mit seinem originären Konzept, sondern vor allem durch eine stetig steigende Paranoia, 80er-Retro-Atmosphäre, gezielte Jump-Scares und verstörende Spitzen – und bewies, dass auch Horror-Filme mit einer FSK-12-Freigabe außerordentlich gruselig sein können.

Zur Handlung von They Follow gibt es bislang zwar noch keine Informationen. Das erste Teaser-Poster gibt aber schon einen Hinweis darauf, dass sich der STD-Fluch in der Horror-Fortsetzung nun enorm verbreitet und zu einer furchterregenden Epidemie entwickelt haben könnte: Es ist überall!

Neon They Follow Poster

Wann startet They Follow im Kino?

Einen konkreten Start für They Follow aka It Follows 2 gibt es aktuell noch nicht. Da die Dreharbeiten erst 2024 stattfinden sollen, müssen sich Horror-Fans noch ein wenig gedulden. Wir rechnen mit einem möglichen Kinostart Ende 2024 oder 2025.

