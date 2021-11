Heute im TV: Ein extrem brutaler Thriller mit unfassbarer Spannung

Heute könnt ihr den harten Thriller Green Room auf Tele 5 schauen. Darin prallen Punks und Neonazis in einem erbitterten Kampf um Leben und Tod aufeinander.

Kaum ein Regisseur inszeniert das hässliche Wesen von Gewalt so intensiv wie Jeremy Saulnier. Ein gutes Beispiel für den eindrucksvollen Stil des Filmemachers ist der knallharte Thriller Green Room, den ihr heute um 23:50 Uhr auf Tele 5 schauen könnt. Darin entbrennt im Hinterland der USA ein gnadenloser Kampf ums Überleben.

Green Room entfacht unglaublich spannenden Survival-Horror

In der Handlung von Jeremy Saulniers Thriller verschlägt es eine ziemlich erfolglose Punk-Band in eine Bar im Nirgendwo, wo sie ihre Songs unter anderem vor Skinheads und Neonazis spielen müssen. Als während der Show schon deutliche Aggressionen entfacht werden, ziehen sich die Musiker:innen in den Warteraum zurück. Nachdem hier die Leiche eines jungen Mädchens auftaucht, will der Neonazi-Anführer Darcy Banker (Patrick Stewart) niemanden der Anwesenden lebend entkommen lassen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Green Room:

Green Room - Trailer (Deutsch) HD

Mehr Handlung braucht Saulnier nicht, um seinen fiesen Survival-Thriller in Gang zu setzen, der klaustrophobische Belagerung, intensive Verhandlungen sowie knüppelharte Gewaltspitzen zu einem finsteren Höllen-Szenario vermischt. Durch die unglaublich realistische Inszenierung zusammen mit der infernalischen Atmosphäre wird man als Zuschauer:in von Green Room unentwegt von dem Film auf den Boden gedrückt.

Dem Regisseur gelingt es dabei, die panische Todesangst der Figuren praktisch körperlich spürbar zu machen, wenn harte Death-Metal-Klänge dumpf durch die Wände in den verriegelten Raum dringen, sich ein flaues Gefühl im Magen breit macht und ein bitterer Geschmack auf der Zunge liegt, der einem vermittelt, dass das eigene Leben jeden Moment enden könnte.

Von stilisierter, oftmals sogar cooler Gewalt aus den Filmen von Quentin Tarantino & Co. könnte die Brutalität in Green Room kaum weiter entfernt sein. Hier fühlt sich der Todeskampf so realistisch und unmittelbar an, dass Saulniers Werk eine unfassbare Spannung erzeugt, die zusammen mit der schonungslosen Härte von Anfang bis Ende mitreißt und einen am Ende ausgelaugt zurücklässt.

