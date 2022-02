Heute im TV: Ein Fantasy-Geheimtipp, den wohl niemand vom Hostel-Regisseur erwartet hätte

Heute strahlt VOX Das Haus der geheimnisvollen Uhren von Eli Roth aus. Der gelungene Fantasy-Abenteuerfilm des Hostel-Regisseurs ist sogar (fast) für die ganze Familie geeignet.

Als Regisseur ist Eli Roth nicht gerade für familienfreundliche Unterhaltung bekannt. Seine bekanntesten Filme wie die beiden Hostel-Teile sind eher für ihre Darstellung extremer Gewalt in den Schlagzeilen gelandet. In den letzten Jahren hat sich Roth aber weiter vom Horror-Genre entfernt und Neues ausprobiert.

Der in dieser Hinsicht radikalste Film des Regisseurs ist Das Haus der geheimnisvollen Uhren von 2018, der heute Abend im TV läuft. Der Mix aus Fantasy und Abenteuer mit Humor und leichtem Horror-Einschlag ist wirklich ein FSK 6-Film, den Eltern mit ihren Kindern schauen können!

Das Haus der geheimnisvollen Uhren lässt Eli Roths Horror nie erkennen – bis auf kleine Ausnahmen

Das Haus der geheimnisvollen Uhren basiert auf dem schaurigen Jugendroman The House with a Clock in its Walls von 1973 und handelt von dem Waisenjungen Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro). Nachdem er seine Eltern verloren hat, wird er auf das Anwesen seines mysteriösen Onkels Jonathan (Jack Black) geschickt. Hier kommt der Junge schnell hinter das magische Geheimnis in seiner Familie und taucht in eine genauso zauberhafte wie gefährliche Welt ein.



Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Das Haus der geheimnisvollen Uhren:

Das Haus der geheimnisvollen Uhren - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit der Verfilmung des Jugendromans hat Eli Roth wirklich einen Film gedreht, der zu keiner Sekunde mehr den derben Hostel-Regisseur erahnen lässt. Das Haus der geheimnisvollen Uhren ist stattdessen eine knallige Fantasy-Reise mit vielen Gags, die manchmal an die späteren Filme eines Tim Burton wie Die Insel der geheimnisvollen Kinder erinnert.

Doch so ganz lässt sich Roth seine Horror-Herkunft nicht nehmen. Wenn Kürbisse zu dämonischem Leben erwachen und ein nächtlicher Friedhof noch anderen Schrecken bereithält, sollten manche Eltern ihren ganz kleinen Kindern vielleicht doch lieber kurz die Augen zuhalten.

Das Haus der geheimnisvollen Uhren läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX.



