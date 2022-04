Heute im TV: Ein katastrophaler Sci-Fi-Flop, der eigentlich richtig gut ist

Mit A World Beyond aka Tomorrowland läuft heute einer der größten Science-Fiction-Flops der letzten Jahre im Fernsehen. Dennoch ist der Film mit Brit Robertson und George Clooney einen Blick wert.

Vor sieben Jahren unternahm Disney einen seiner ambitioniertesten Versuche, um eine große Filmreihe abseits von Marvel und Star Wars zu starteten. A World Beyond ist ein aufregendes Sci-Fi-Abenteuer, das auf dem Themenbereich Tomorrowland aus den Disney-Parks basiert. An den Kinokassen scheiterte der Film komplett.

Bei Budget von rund 180 Millionen US-Dollar (ohne Marketingkosten) spielte der Film weltweit gerade einmal 209 Millionen US-Dollar ein. Die Investition hat sich für Disney keineswegs rentiert. Bis zu 140 Millionen US-Dollar Verlust soll A World Beyond Disney beschert haben, wie der Hollywood Reporter 2015 berichtete.

Heute im TV: A World Beyond läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am Samstag um 22:10 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Sci-Fi-Abenteuer: A World Beyond ist durchaus sehenswert

A World Beyond war ein gewaltiger Kinoflop. Lasst euch davon aber nicht abschrecken. Hier versteckt sich eine spannende Geschichte voller Erfindung und Entdeckung. Alles beginnt mit der jungen Casey Newton (Britt Robertson), die sich sehr für Wissenschaft interessiert und auf den genialen Kopf Frank Walker (George Clooney) trifft.

Hier könnt ihr den Trailer zu A World Beyond schauen:

A World Beyond - Trailer (Deutsch) HD

Walker ist ein Erfinder und berichtet von einem Paralleluniversum, das einer Utopie gleicht: Im Tomorrowland herrschen Frieden und Gerechtigkeit. Die Menschen sind glücklich und leben in harmonievoller Gemeinschaft. Doch der böse David Nix (Hugh Laurie) will das blühende Paradies mit seinen finsteren Plänen vernichten.

A World Beyond springt zuerst in die Vergangenheit, ehe wir uns auf eine Reise rund um den Globus begeben und schließlich in einer fantastischen Welt landen, in der Träume auf die Probe gestellt werden. Besonders beeindruckend ist der Optimismus, den Tomorrowland bei der Begegnungen der Generationen an den Tag legt.

In den vergangenen Jahren gab es nur wenige Blockbuster, die trotz aller Gefahren und Bedrohungen bis zum Ende einen Hoffnungsschimmer bewahrt haben. A World Beyond stellt in vielerlei Hinsicht eine Antithese zum Zerstörungskino der vergangenen Jahre dar und ist vielleicht gerade deswegen untergegangen.

