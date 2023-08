Heute im TV: Ein richtig guter Abenteuerfilm, dessen Fortsetzung scheiterte, und die Darstellerin war am Boden zerstört

Alicia Vikander überzeugte vor fünf Jahren als Lara Croft auf der großen Leinwand. Die angekündigte Fortsetzung, Tomb Raider 2, hat jedoch nie das Licht der Welt erblickt.

2018 wollte Hollywood einen neuen Versuch, die beliebte Videospiel-Reihe Tomb Raider ins Kino zu bringen. Nachdem in den 2000er Jahren zwei Filme mit Angelina Jolie als Lara Croft erschienen waren, stürzte sich nun Alicia Vikander in ein aufregendes Fantasy-Action-Abenteuer voller Gefahren und Geheimnisse.

Ein Jahr nach dem Kinostart des Tomb Raider-Reboots nahm die Fortsetzung an Form an. Amy Jump wurde als Drehbuchautorin engagiert, Ben Wheatley sollte die Regie übernehmen. Doch dann stagnierte das Projekt, bis 2021 Misha Green als Ersatz für Jump und Wheatley an Bord kam. Gedreht wurde der Film trotzdem nicht.

Tomb Raider 2 ist gescheitert, obwohl Alicia Vikander fest mit ihrer Lara Croft-Rückkehr gerechnet hat

Im Juli 2022 verlor MGM die Tomb Raider-Rechte, womit die Fortsetzung offiziell tot war. Im Interview mit Variety blickte Hauptdarstellerin Vikander im Mai 2023 auf die Niederlage zurück.

Ich dachte, wir hätten grünes Licht [für Tomb Raider 2] bekommen. Regie und Drehbuch standen fest. Für mich war das ein Kindheitstraum. Es war so cool, eine Actionfigur zum Leben zu erwecken. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Vor allem der körperliche Teil hat mir Spaß gemacht. Ich wäre sofort wieder dabei, wenn sich die Möglichkeit für so etwas ergibt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tomb Raider schauen:

Tomb Raider - Trailer (Deutsch) HD

Als Lara Croft werden wir Alicia Vikander vermutlich nicht mehr sehen. Im Januar 2023 verkündete Amazon seine Pläne für ein weiteres Reboot der Reihe. Indiana Jones 5-Star Phoebe Waller-Bridge soll das neue Tomb Raider-Universum für den Streaming-Dienst in Stellung bringen. Wer die neue Lara Croft spielt, steht noch nicht fest.

Wann läuft Tomb Raider mit Alicia Vikander im TV?

Tomb Raider läuft heute Abend, am 3. August 2023, um 22:35 Uhr auf VOX . Ohne Abspann geht der Film in der TV-Version 112 Minuten. Aufgrund der Werbung zieht sich die Ausstrahlung bis 00:55 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht.