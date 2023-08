The Witcher-Produzent erklärt, warum die Netflix-Serie so anders ist als die Buchvorlage: Junge Amerikaner sind einfach zu dumm

In The Witcher Staffel 3 gibt es viele umstrittene Abweichungen von der Buchvorlage. Laut einem der Produzenten ist die einfache Weltauffassung vieler Fans daran schuld.

"Die Amerikaner verstanden es nicht": Scheitert The Witcher wegen doofen Fans?

The Witcher versinkt gerade im Morast. So wirkt es zumindest, wenn zuerst mit Henry Cavill einer der größten Netflix-Magneten die Serie verlässt und dann einer der Produzenten

The Witcher-Produzent Tomek Baginski wurde im Interview mit der polnischen Newsseite Wyborcza (später übersetzt von Redanian Intelligence ) auf die kontroversen Abweichungen von Andrzej Sapkowskis Büchern angesprochen. Er erklärte, diese seien notwendig, um das Publikum nicht zu überfordern:

[Die Serie] wird für eine große Menge an Zuschauer:innen produziert, mit unterschiedlichen Erfahrungen, aus unterschiedlichen Teilen der Welt, und viele von ihnen sind Amerikaner.

Baginski führt aus, er sei während der Produktion eines Films über das Warschauer Ghetto bereits auf das Unverständnis des amerikanischen Publikums gestoßen, das das komplizierte Gut-Böse-Schema im Film nicht begreifen konnte.

Die Amerikaner verstanden es nicht, weil sie in einem ganz anderen, arrangierten Kontext aufwuchsen: Amerika zählt immer zu den Guten, der Rest sind die Bösen. Keine Komplikationen.

Inwiefern kulturelle Unterschiede oder Traditionen für das Auf und Ab der The Witcher-Serie verantwortlich sind, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Einen großen Teil der Zuschauer:innen als simple Gemüter ohne Fähigkeit zur Abstraktion abzustempeln, wird dem Netflix-Hit aber wohl kaum Aufwind verschaffen.

Podcast: Ist Netflix’ The Witcher-Universum nach Henry Cavills Ausstieg zum Scheitern verurteilt?

In der 3. Staffel verabschiedet Netflix’ Fantasy-Hit The Witcher Henry Cavill als Hauptdarsteller. In Zukunft wird der Hexer von Liam Hemsworth verkörpert. Kann die Serie mit all ihren geplanten Spin-offs diesen Rückschlag überleben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir diskutieren mit FILMSTARTS-Gast Sebastian, ob der Henry Cavill-Abschied gelungen ist, welche Stärken und Schwächen das Staffel 3-Finale bei Netflix mitbringt und wie es jetzt mit The Witcher weitergeht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.