Heute im TV: Ein richtig guter Johnny Depp-Thriller, an den sich kaum jemand erinnert

Im TV ist Johnny Depp heute in einem packenden Wettlauf gegen die Zeit zu sehen. Der Thriller von 1995 ist selbst bei vielen Fans in Vergessenheit geraten.

Von Edward mit den Scherenhänden bis Fluch der Karibik hat Johnny Depp viele denkwürdige Rollen gespielt. Manche Perlen spült aber erst eine TV-Ausstrahlung wieder ans Ufer. In diesem Fall ist es der Thriller Gegen die Zeit von 1995, der mit einer völlig verstörenden Idee aufwartet.

Im TV: Johnny Depp muss in Gegen die Zeit für seine Tochter zum Killer werden

Der verwitwete Buchhalter Gene Watson (Johnny Depp) reist mit seiner Tochter nach Lois Angeles. In der Stadt der Engel angekommen, wird seine Tochter jedoch von den Schergen des eiskalten Mr. Smith (Christopher Walken) entführt. Damit sie überlebt, soll ihr Vater die Gouverneurin von Kalifornien erschießen. Und hat dafür nur knapp über eine Stunde Zeit.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Gegen die Zeit an:

Das kritische Echo auf den Film von John Badham (WarGames) war mitunter verhalten (via Rotten Tomatoes ). In der Tat hat der Film einige Makel, besticht aber durch packende Dramaturgie und einzigartige Ideen. Auch Roger Ebert bezeichnet ihn als "gekünstelt, [aber] effektiv" und lobt den gewohnt einschüchternden Christopher Walken als Bösewicht und auch Johnny Depp, der dezidiert keinen Actionhelden spielt, sondern einen ganz gewöhnlichen Mann in einer außergewöhnlichen Situation. Beim Lexikon des Internationalen Films heißt es:

Weit entfernt von der aufwendigen Bombastik heutiger Actionfilme, ist der Film eine amüsante Fingerübung in neu entdeckter Simplizität. Die Tatsache, daß die Länge des Films dem zeitlichen Ablauf der Handlung entspricht, macht den besonderen Reiz aus.

Wann kommt der Thriller Gegen die Zeit mit Johnny Depp im TV?

Gegen die Zeit läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Thriller am 6. Mai 2022 um 02.05 Uhr nachholen.

