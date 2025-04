Heute im TV: Ein Superheldenfilm, der jahrelang für unmöglich gehalten wurde und dann alle überraschte

Dieser Superheldenfilm hat vor fast 10 Jahren das Genre auf den Kopf gestellt und zog eine unglaubliche Erfolgsgeschichte nach sich. Heute könnt ihr den Action-Kracher im TV erleben.

Superheld:innen sind häufig schillernde Figuren, die sowohl mit übernatürlicher Stärke als auch einem vorzeigbaren moralischen Kompass glänzen. Zumindest letzteres kann man von dem Marvel-Helden, um den es heute gehen soll, nicht unbedingt behaupten. Denn Deadpool kann neben seinen beeindruckenden körperlichen Fähigkeiten vor allem Kraftausdrücke und Provokationen vorweisen.

Die Mischung begeistert Action-Fans jedoch nunmehr seit fast zehn Jahren. Denn die Erfolgsgeschichte des großmäuligen Söldners ist immens. Heute könnt ihr Teil 1 mit Ryan Reynolds im TV erleben.

Deadpool im TV: Der etwas andere Superheldenfilm mit Ryan Reynolds

Deadpool verkauft sich zunächst als klassische Liebesgeschichte. Denn darin tritt Wade Wilson (Reynolds) auf die Liebe seines Lebens, Vanessa (Morena Baccarin), und verbringt mit ihr einige glückliche Jahre. Als bei ihm Krebs diagnostiziert wird, setzt er sich jedoch einer schmerzvollen Folter aus, die Heilung verspricht und seine Zellen mutieren lässt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Deadpool:

Deadpool - Red-Band Trailer 2 (Deutsch) HD

Fortan ist er die Krankheit los, jedoch stark entstellt – und hat noch dazu ein paar übernatürliche Kräfte samt regenerativer Heilung im Gepäck. So schmiedet er einen Racheplan, um es dem Mann heimzuzahlen, der diese Misere zu verantworten hat und eines Tages wieder zu Vanessa zurückzukehren.

Auch interessant:

Deadpool überzeugt mit brachialer Action und derben Sprüchen – und ließ Milliarden-Erfolge folgen

Trotz seiner für das Genre ungewöhnlich hohen Altersfreigabe – in den USA erhielt der Film ein R-Rating, in Deutschland eine Freigabe ab 16 – konnte der Film von Tim Miller gegen ein bescheidenes Budget von 58 Millionen US-Dollar ganze 782 Millionen wieder einspielen.

Die Fortsetzung Deadpool 2 konnte 2018 mit einem Einspielergebnis von 785 Millionen gebührend an den Erfolg anknüpfen. 2024 folgte statt eines dritten Solo-Abenteuers das Multiversums-Spektakel Deadpool & Wolverine, das die vorherigen Erfolge noch einmal in den Schatten stellte und unglaubliche 1,3 Milliarden US-Dollar in die weltweiten Kinokassen spülen konnte (via Box Office Mojo ).

Die Mischung aus brachialer Action, derben Sprüchen, sarkastischem Humor und reichlich Meta-Kommentaren traf beim Publikum einen Nerv und zeigte Marvel, dass die Welt auch für fehlbare Held:innen bereit ist, die es blutiger, obszöner und weniger jugendtauglich mögen. Auch wenn frühere Titel wie Kick-Ass, The Crow, Blade oder Watchmen bereits in ähnliche Gefilde vorgedrungen sind, konnte noch kein Superheldenfilm mit diesem Ansatz so große Erfolge verbuchen.

Wann kommt Marvel-Kracher Deadpool mit Ryan Reynolds im TV?

Ihr könnt das Antihelden-Spektakel heute Abend, am 25. April 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben erleben. Gezeigt wird die FSK-12-Fassung. Die ungekürzte Wiederholung folgt am Sonntagabend, den 27. April ab 22:35 Uhr. Solltet ihr die Termine verpassen, könnt ihr Deadpool auch bequem bei Disney+ im Abo streamen. Dort stehen auch die Fortsetzungen Deadpool 2 sowie Deadpool & Wolverine als Stream bereit.

