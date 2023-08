Heute im TV: Eine der besten Sci-Fi-Fortsetzungen, die als Karriere-Zerstörer galt und mit einem einzigen Buchstaben gerettet wurde

Nach dem Sci-Fi-Meilenstein Alien legte James Cameron die geniale Fortsetzung Aliens nach. Der Film, der am Mittwoch bei Nitro läuft, wurde dank eines simplen Kniffs abgesegnet.

Mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt drehte Ridley Scott einen der besten Science-Fiction-Filme überhaupt. Sieben Jahre später legte James Cameron nach und veröffentlichte 1986 seine Fortsetzung Aliens - Die Rückkehr, die deutlich Action-lastiger und kaum weniger überragend war.

Der Sci-Fi-Kracher, der am Mittwochabend bei Nitro läuft, wurde erst belächelt. Der spätere Avatar-Regisseur konnte ihn dann mit einem einfachen Buchstaben realisieren.

Sci-Fi-Meisterwerk Aliens wurde mit einem S als Dollarzeichen angenommen

Im Empire-Interview sprach Cameron 2022 darüber, dass er damals mit einem wichtigen Alien-Produzenten zu Mittag aß und für die Idee einer Fortsetzung belächelt wurde. Als "Karriere-Zerstörer" wurde die Idee des Sci-Fi-Sequels kaum ernst genommen und der Regisseur hätte damit nur scheitern können.

Cameron zog anschließend bei seinem Pitch mit einem simplen Trick sämtliche Register:

Ich war in einer Besprechung mit dem Studio-Chef und den ausführenden Produzenten. Ich habe mein Drehbuch umgedreht und schrieb auf die leere Rückseite das Wort ALIEN. Dann habe ich ein S ans Ende gesetzt und zwei Striche durch das S gezogen. Das habe ich ihnen dann gezeigt.

Der Rest ist Geschichte. Mit einem damaligen Budget von 18 Millionen Dollar spielte das Sequel weltweit bis heute 183 Millionen Dollar ein und wir haben mit Aliens einen meisterhaften Blockbuster bekommen, der ähnlich wie Terminator 2 nach Terminator dem Erstling in nichts nachsteht.

Wann und wo läuft Aliens im TV?

Der Sci-Fi-Kracher wird am 30. August 2023 um 20:15 Uhr bei Nitro gesendet. Alternativ zur TV-Ausstrahlung könnt ihr Aliens bei Disney+ im Abo streamen .*

