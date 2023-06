Avatar-Schöpfer wollte unbedingt "Karriere-Zerstörer" drehen: Er überzeugte das Studio mit einer frechen Zeichnung und erschuf ein Sci-Fi-Meisterwerk

Mit Avatar: The Way of Water konnte sich James Cameron einmal mehr als Box-Office-König behaupten. Als er die Sci-Fi-Fortsetzung Aliens drehen wollte, gab es jedoch große Bedenken.

Spätestens nach Avatar 2: The Way of Water dürften alle Zweifel aus dem Weg geräumt sein: James Cameron ist einer der visionärsten Filmemacher in der Geschichte der bewegten Bilder und schafft es mit verblüffender Treffsicherheit, die Massen ins Kino zu locken. Trotzdem muss er sich oft gegen Zweifel und Skepsis behaupten. James Cameron wollte unbedingt die Sci-Fi-Fortsetzung Aliens drehen, aber niemand hat an ihn geglaubt Schon zu Beginn seiner Karriere setzte Cameron alles daran, um die Verantwortlichen der Studios in Hollywood von seinen Ideen zu überzeugen. Besonders schwer hatte er es bei der Sci-Fi-Fortsetzung Aliens – Die Rückkehr. Gegenüber Empire verriet Cameron 2022, wie er trotz aller Widerstände an den Regie-Posten gekommen ist: Ich habe mit einem wichtigen Produzenten zu Mittag gegessen, als ich mit Aliens anfangen wollte. Und er sagte: 'Damit kannst du nur verlieren. Wenn der Film gut ist, bekommt Ridley [Scott] die Anerkennung. Wenn er schlecht ist, dann ist es deine Schuld. Das ist ein Karriere-Zerstörer.' Alien$: Cameron hat aus dem S von Aliens ein Dollar-Zeichen gemacht und der Rest ist Geschichte Cameron war so überzeugt von seiner Vision, dass er alles versucht hat, um den Aliens-Gig zu bekommen. Ein kleiner Trick hat ihm besonders geholfen, wie er verrät: Ich war in einer Besprechung mit dem Studio-Chef und den ausführenden Produzenten. Ich habe mein Drehbuch umgedreht und schrieb auf die leere Rückseite das Wort ALIEN. Dann habe ich ein S ans Ende gesetzt und zwei Striche durch das S gezogen. Das habe ich ihnen dann gezeigt. Jetzt sichern: Avatar: The Way of Water in der Steelbook-Edition Bei dieser Aussicht auf einen Geldregen hatte keiner der Entscheidungstragenden weitere Einwände. Cameron durfte Alien$ umsetzen und hat damit einen der besten Filme seiner Karriere geschaffen. Auch der Erfolg war auf seiner Seite. Bei einem Budget von 18 Millionen US-Dollar spielte der Film über 180 Millionen US-Dollar ein. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.