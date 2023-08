Heute im TV: Eine der schlimmsten Fantasy-Katastrophen der letzten 10 Jahre, die ein Star danach schrecklich bereute

Heute läuft ein Fantasy-Flop im TV, der eigentlich nicht existieren dürfte. Einen der Stars schmerzte die Rolle später extrem.

Peter Pan kennt wirklich jedes Kind. Ob literarische Figur oder Held der beliebten Disney-Verfilmung Peter Pan von 1953, alle kennen oder lieben die Geschichte um den Jungen, der einfach nicht erwachsen werden will. Die neuere Kino-Adaption Pan hätte deswegen ein sicherer Hit sein müssen. Aber Pustekuchen. Und Darsteller:in Rooney Mara zeigte nach dem Start große Reue für ihre Besetzung. Heute läuft der Fantasy-Flop im TV.

Fantasy im TV: Pan scheiterte an einer langeweiligen Story und zu viel CGI

Pan erzählt die Vorgeschichte Peter Pans (Levi Miller). Im London des Zweiten Weltkriegs kämpft er in den Armenvierteln ums Überleben und wird schließlich von Piraten gekidnappt, die ihn nach Nimmerland bringen.

Der Film wurde bei Erscheinen für viele Aspekte kritisiert. Am häufigsten missfiel den Kritiker:innen der uninspirierte Plot und das Übermaß an CGI (via Metacritic ). Darüber hinaus sorgte die Besetzung der weißen Rooney Mara als Indigene Tiger Lilly für eine Kontroverse. Die Wut der Zuschauenden ging der Darsteller:in sehr nahe, wie Variety aus einem Interview mit dem Telegraph zitiert.

Warner Bros. Rooney Mara in Pan

Ich hasse, hasse, hasse es, dass ich auf der falschen Seite der Debatte stehe. Da will ich nie wieder sein. Ich kann verstehen, warum Leute sauer und frustriert waren. [...] Es hätte [mehr] Diversität geben müssen.

Die Repräsentation indigener Rollen durch nicht-indigene Schauspieler wird zuletzt immer häufiger öffentlich hinterfragt. Ob ein Wechsel in der Besetzung den Film vor dem Flop bewahrt hätte, steht auf einem anderen Blatt.

Wann läuft Pan im TV?

Pan läuft am heutigen Samstag, den 19. August 2023, um 22:40 Uhr auf Sat.1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am Sonntag, den 20. August, um 15:15 Uhr nachholen. Regie führte Joe Wright (Die dunkelste Stunde).

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöbter:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

