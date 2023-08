"Bin ohnmächtig geworden": Fantasy-Fans feiern Rettung von abgesetzter Netflix-Serie wie die Mondlandung

Monatelang kämpfte eine Gruppe von Fantasy-Fans um die Fortsetzung ihrer Lieblingsserie. Netflix hatte Warrior Nun unter großem Protest abgesetzt. Die Freude ist nun groß, obwohl viele Fragen offen bleiben.

In den letzten Jahren erlebten wir viele Rettungsaktionen abgesetzter Serien. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Lucifer: Netflix warf dem Fantasy-Krimi einen Rettungsring zu und führte ihn fort. Das Blatt hat sich gewendet. Inzwischen müssen vermehrt Serien gerettet werden, die Netflix vorzeitig beendet hat.

Monatelang setzte sich eine Community lautstarker Warrior Nun-Fans für die Fortsetzung der Fantasy-Serie ein, nachdem Netflix sie nach zwei Staffeln abgesägt hatte. Der Kampf zahlte sich aus. Im Juni verkündete Schöpfer Simon Barry, dass die Geschichte weitergehen würde. Seit dieser Woche ist bekannt: Es sollen gleich drei Filme aus dem Warrior Nun-Universum kommen. Die Fans zerlegten vor Freude die sozialen Netzwerke.

Worum geht es in Warrior Nun?

Warrior Nun geht auf die gleichnamige Comic-Vorlage von Ben Dunn zurück. Die Geschichte erzählt von der jungen Ava Silva, die in einer Leichenhalle mit besonderen Kräften erwacht und sich einer Gemeinschaft Dämonen-jagender Nonnen im Kampf gegen das Böse anschließt. Alba Baptista spielt die Hauptrolle.

"Sch**ße ja!!!!": So sehr freuen sich die Warrior Nun-Fans

Viele der Fans sehen sich mit der Ankündigung der drei Filme für ihren aufopferungsvollen Kampf endgültig belohnt und feiern die Verlängerung wie einen Weltmeistertitel oder die Landung auf dem Mond.

"Sie haben gesagt, wir würden unsere Zeit verschwenden. Dass es das nicht wert ist. [...] Nun, sieh uns an."



Die Kurzfassung davon: "Sch**ße ja!!!!"

"Es tut mir leid, ich bin kurz ohnmächtig geworden. Steht da wirklich 'drei Filme'?"

Dieser Fan muss sich die Realität nochmal vergegenwärtigen: "Eine Spielfilm-Trilogie. Eine Spielfilm-Trilogie."

"Ich freue mich so sehr für uns, Leute. Wir haben es wirklich geschafft!"

Netflix ist raus: Was über die 3 Warrior Nun-Filme bekannt ist

Ja, die Freude ist groß. Was in der Euphorie ein wenig untergeht, sind die vielen Fragezeichen, die noch hinter den drei angekündigten Filmen stehen. Die Fortsetzung wird nicht bei Netflix stattfinden und bislang hat das Showrunner-Duo Barry und English keine neue Plattform verkündet, auf der die Filme laufen sollen. Geschweige denn Details darüber bekannt gegeben, wer die Produktion finanziert.

Aufgrund des Doppel-Streiks in Hollywood dürfen zudem keine Besetzungsmitglieder verpflichtet werden. Ein Drehstart sowie ein Veröffentlichungsdatum der Warrior Nun-Filme steht also in den Sternen.

