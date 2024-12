Heute im TV: Einer der besten Action-Filme der letzten Jahre, der 130 Minuten lang unfassbare Stunts liefert

Am Sonntag könnt ihr euch von einem atemberaubenden Action-Kracher ins Sofa drücken lassen. Einer der besten Filme der letzten Jahre läuft zur Primetime.

Jahrelang hatte Tom Cruise den Hype um Top Gun 2 angeheizt – zumindest hatte er es versucht. Bis zum Kinostart im Frühsommer 2022 war allerdings nicht klar, warum die Welt eine Fortsetzung der Flieger-Action aus den 80ern braucht. Dann kamen die ersten euphorischen Kritiken und Top Gun: Maverick setzte zu einem Höhenflug an, der in dieser Form nicht zu erwarten war. Am Sonntag könnt ihr den Blockbuster im TV sehen.

Perfekter Blockbuster? Darum geht es in Top Gun 2

Nach mehr als 30 Jahren im Dienst als erstklassiger Flieger der Navy ist Pete Mitchell (Tom Cruise) dort, wo er hingehört: Er geht als Testpilot an seine Grenzen und die der Maschinen. Beförderungen in der Rangordnung versucht er auszuweichen, da sie ihn für immer an den Boden fesseln würden. Doch wegen einer Disziplinlosigkeit wird er versetzt.

Eine junge Riege Pilot:innen aus Gooses Sohn Rooster (Miles Teller), Hangman (Glen Powell), Bob (Lewis Pullman) und Phoenix (Monica Barbaro) muss für eine wichtige Mission trainiert werden. Außerdem hat es die alleinerziehende Mutter Penny Benjamin (Jennifer Connelly) Maverick angetan.

Top Gun 2 überzeugte im Kino mit Wahnsinns-Stunts und einer emotionalen Geschichte

Die Story ist simpel und genau abgestimmt auf die Attraktionen, die Top Gun 2 zu bieten hat: Tom Cruise, Tom Cruise in einem echten Jet-Cockpit, Tom Cruise im Herbst seines Lebens, Tom Cruise auf einem Motorrad, Tom Cruise mit nacktem Oberkörper beim Strand-Footbal.

Der Star trieb zudem die gesamte Crew zu Höchstleistungen an – und die Mühe zahlte sich aus. Die Dynamik der Flugmanöver übertrug sich in den Kinosaal und riss das Publikum mit. Dazu kamen der großartige Soundtrack und berührende Cameos.

Top Gun 2 schwang sich schließlich zum erfolgreichsten Film des Jahres auf (ohne Avatar 2) und zum zwölfterfolgreichsten Film der Geschichte. Der Action-Blockbuster wurde sogar zu einem ernsthaften Kandidaten für den Besten Film bei den Oscar-Verleihungen 2023. Dafür reichte es letztlich nicht. Aber das trübt die Stimmung um Top Gun 2 kaum.

Stream oder TV: Wann und wo läuft Top Gun: Maverick?

ProSieben zeigt Top Gun 2 am 22. Dezember 2024 um 20:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Blockbuster unter anderem bei Amazon leihen oder kaufen.

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2023 auf Moviepilot.