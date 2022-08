Das Top Gun 2-Training mit Tom Cruise war brutal: "Ich dachte, ich ertrinke"

Die Schauspielerinnen und Schauspieler in Top Gun: Maverick sind wirklich geflogen. Ein Video zeigt, wie Tom Cruise und Co. sich auf die Strapazen vorbereiteten.

Er korrigiert am Box Office gerade 15 Jahre Superhelden-Dominanz und Quentin Tarantino liebt ihn: Top Gun: Maverick stellt den Glauben an altmodisches Blockbuster-Kino wieder her, das sich auf Stars und vor allem mitreißende Actionsequenzen stützt. Beides geht in Joseph Kosinskis Geschichte Hand in Hand – was nicht zuletzt daran liegt, dass der Stunt-verrückte Tom Cruise die Hauptrolle spielte.

In einem Hintergrund-Video, das wir euch exklusiv zeigen, erfahrt ihr mehr über das Training und die Vorbereitung für Top Gun 2. Tom Cruise, wie immer äußerst bescheiden, wollte "den großartigsten Fliegerfilm aller Zeiten erschaffen". Auf dieses Ziel schwor er Crew und Besetzung ein.

Tom Cruise bereitete den Top Gun: Maverick-Cast auf Notfälle vor, wie ihr im Video seht

Top Gun: Maverick - Featurette Preparing To Fly

Das Training für Top Gun 2 basierte auf einer ambitionierten Prämisse: Das Publikum sollte nachfühlen können, wie es ist, in einem Düsenjet zu sitzen. Dafür mussten die Schauspieler:innen um Tom Cruise selber in die Jets steigen und fliegen (unter professioneller Betreuung). Sie durchliefen ein rigoroses Training, das dem echter Pilot:innen nachempfunden ist.

Dazu gehörte auch eine Schulung für den Ernstfall: Was passiert, wenn ein Flugzeug im Wasser landen muss? Diese Situation wurde in einem Simulator in einem gewaltigen Becken geprobt – zum Leidwesen des Casts. "Ich dachte, ich ertrinke. Es war hart", sagt ein Schauspieler.

Das harte Training für Top Gun: Maverick führt zu Übelkeit

Der Cast ergötzt sich natürlich auch ein wenig an der Intensität und dem ausgestellten "Wir machen das alles wirklich"-Realismus. Das gehört zur guten Tom Cruise-Schule. Aber wer mit Übelkeit und verdrehtem Magen bei 7G-Geschwindigkeit in einem Jet gesessen hat und wer es monatelang mit dem sicher irgendwann auch anstrengenden Einpeitscher Tom Cruise ausgehalten hat, darf selbstverständlich stolz sein.

Wie haben euch die Actionszenen in Top Gun gefallen?