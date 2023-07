Heute im TV: Einer der besten Film-Stunts aller Zeiten, der 10 Wochen Planung verschlang und 1 Million Dollar kostete

Heute Abend könnt ihr euch einen der besten Actionfilme mit Harrison Ford in der Hauptrolle anschauen. Direkt im Anschluss gibt es auch die Fortsetzung des 1990er-Jahre-Hits.

Harrison Ford ist vor allem für drei Filmreihen bekannt: Star Wars, Indiana Jones und Blade Runner. Damit ist sein Schaffen aber noch lange nicht erschöpft. Im Lauf seiner Karriere hat er viele weitere ikonische Rollen gespielt. Eine davon könnt ihr heute im Fernsehen anschauen. Denn es läuft Auf der Flucht aus dem Jahr 1993.



Auf der Flucht: Der großartige Action-Thriller mit Harrison Ford begeistert mit einem unfassbaren Zug-Stunt

Basierend auf der gleichnamigen TV-Serie aus den 1960er Jahren erzählt Auf der Flucht die Geschichte eines Mannes, der sich – wenig überraschend – auf der Flucht befindet. Konkret haben wir es mit dem von Ford verkörperten Richard Kimble, ein unscheinbarer Arzt, der des Mordes an seiner Frau angeklagt wird.

Obwohl Kimble seine Unschuld beteuert, will seinen Worten niemand Glauben schenken. Besonders der U.S. Marshal Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) ist davon überzeugt, dass Kimble ins Gefängnis gehört. Er setzt Welten in Bewegung, um den Flüchtenden hinter Gitter zu bringen. Und dabei kommt es zu einer großen Kollision.

In der aufwendigsten Actionszene des Films entgleist ein Zug mit Höchstgeschwindigkeit. Hierfür wurde keine Miniatur verwendet. Regisseur Andrew Davis hat tatsächlich einen fahrenden Zug entgleisen lassen und dabei keine Kosten und Mühen gescheut. Der Stunt hat eine Million US-Dollar verschlungen, wie Moviefone festhält.

Nicht nur war der Zug-Stunt extrem teuer. Die Filmschaffenden hatten nur einen Versuch, um den Moment einzufangen. Natürlich wurde der Crash zuvor mehrmals mit Güterwägen getestet. Mit der richtigen Lokomotive hat es aber nur einen Take gegeben. Nach zehn Wochen Planung lief am Ende alles auf einen 60-sekündigen Moment hinaus.



Wann läuft Auf der Flucht mit Harrison Ford im TV?

Auf der Flucht läuft heute Abend, am 24. Juli 2023, um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Direkt im Anschluss folgt die Fortsetzung Auf der Jagd. In der taucht Harrison Ford allerdings nicht auf. Stattdessen dreht sich die Geschichte um die Tommy Lee Jones-Figur. Die Wiederholung beider Film findet nachts ab 01:35 Uhr statt.

